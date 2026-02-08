湖人預計在今夏進行大規模前台重整，並將以同城的洛杉磯道奇隊作為藍圖，全面翻新籃球營運體系，打造更具現代化與深度的管理架構

▲湖人未來方向已逐漸清晰。盧卡．唐西奇（Luka Doncic）被視為接下來十年的建隊核心。（圖／美聯社／達志影像）

▲勒布朗．詹姆斯（LeBron James）與湖人預期將在本季結束後分道揚鑣，屆時不僅將釋出薪資空間，也象徵一個時代的正式交替。（圖／美聯社／達志影像）

NBA洛杉磯湖人隊不只在場上尋求轉型，場外同樣準備啟動一場結構性改革。根據《The Athletic》記者丹．沃克（Dan Woike）報導，NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟消息人士透露，此話形容的並非單一人事異動，而是湖人計畫一次性補齊多個前台職位，顯示球團對於長年積弱的內部結構，已下定決心全面翻修。多年來，即便坐擁聯盟最具影響力的品牌與豐厚歷史資產，湖人前台運作卻屢遭外界質疑，無論在數據分析、球探體系或決策層深度上，都被認為落後於聯盟主流。總管羅伯．佩林卡（Rob Pelinka）的權責範圍，也時常被放在放大鏡下檢視，外界長期關注他在決策過程中，是否仍受到長年顧問藍迪與柯特．藍比斯（Linda、Kurt Rambis）的高度影響。相較之下，道奇隊在職業運動界堪稱典範。在老闆馬克．沃爾特（Mark Walter）、總裁史丹．卡斯騰（Stan Kasten）與棒球營運總裁安德魯．弗里德曼（Andrew Friedman）主導下，道奇長期大量投資分析部門、球員養成與球探網絡，同時兼顧巨星經營與長線彈性，成功維持競爭力，這正是湖人過去數年最欠缺的核心能力。沃爾特近年在湖人決策層的影響力逐漸浮現，並與珍妮．巴斯（Jeanie Buss）、佩林卡以及顧問弗里德曼形成重要核心。這樣的決策結構，也反映在2026年交易截止日前的保守策略上。湖人選擇不為短期戰績偏離長期規劃，所有操作都圍繞著2026年休賽季的薪資彈性。湖人在截止日前唯一的動作，是將文森（Gabe Vincent）交易換回肯納德（Luke Kennard），在不增加未來薪資負擔的前提下，補進頂級外線火力。聯盟消息指出，湖人曾積極嘗試處理其他到期合約，包括克內克特（Dalton Knecht），但最終未能如願。隨著交易截止日結束，湖人也將目光轉向買斷市場。沃克指出，海史密斯（Haywood Highsmith）與湯瑪斯（Cam Thomas）皆是湖人評估中的潛在人選，且不會影響2026年的整體布局。從時間軸來看，湖人未來方向已逐漸清晰。盧卡．唐西奇（Luka Doncic）被視為接下來十年的建隊核心，而勒布朗．詹姆斯（LeBron James）與湖人預期將在本季結束後分道揚鑣，屆時不僅將釋出薪資空間，也象徵一個時代的正式交替。里維斯（Austin Reaves）則被內部視為重要基石之一，湖人預計將與他洽談一份符合其價值的長期延長合約。消息來源指出，湖人並不將追逐安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）視為唯一解方。球隊在選秀夜將握有3枚首輪選秀權，同時擁有聯盟中最充裕的薪資空間之一，能靈活操作受限自由球員、吃下先簽後換合約，或換取符合唐西奇時間線的高品質角色球員，如華森（Peyton Watson）或伊森（Tari Eason）。對湖人而言，接下來的夏天不僅是名單調整，更是一場組織層級的重整工程。若能完整複製道奇的經營藍圖，這支球隊將從以往高度仰賴明星與人際關係的前台文化，轉型為專業分工明確、決策深度完整的現代化組織。這樣的轉變，或許無法立刻兌現為冠軍，但若方向落實，湖人將不再只是仰賴巨星運氣，而是真正具備年年競逐的制度基礎。