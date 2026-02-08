我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NBA洛杉磯湖人球星東契奇（Luka Doncic）本場之後再缺席超過8場比賽，將因「65場出賽規則」失去年度獎項評選資格。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

洛杉磯湖人隊於賽前公布最新傷兵報告，確定當家後衛盧卡．唐西奇（Luka Doncic）將缺席今(7)日在主場迎戰金州勇士隊的NBA美國職籃（National Basketball Association）焦點戰，湖人戰力再度受到影響。唐西奇是在前一場湖人以119：115擊敗費城76人隊的比賽中受傷，第二節提前退場後便未再回到場上。湖人隨隊記者麥克梅納明（Dave McMenamin）先前透露，球隊對唐西奇的傷勢並不過度擔心，評估並非重大問題，但是否能趕上對勇士之戰始終存疑，如今正式確認缺陣。此役將是唐西奇本季第9場缺席的比賽，湖人在他缺陣的情況下戰績為4勝4敗。若唐西奇在本場之後再缺席超過8場比賽，將因「65場出賽規則」失去年度獎項評選資格，對其個人榮譽爭奪影響不小。唐西奇本季表現堪稱生涯代表作，場均32.8分、7.8籃板、8.6助攻、1.5抄截、0.5阻攻，不僅高居聯盟得分王行列，也持續位於MVP討論名單中，卻仍在生涯中尚未拿下該獎項。對湖人而言，傷病時點顯得格外惱人。球隊才剛迎回缺席19場比賽的里維斯（Austin Reaves），唐西奇隨即倒下，使得湖人三大核心再度無法長時間合體。對戰76人一役，唐西奇、里維斯與詹姆斯（LeBron James）本季僅第10次同場出賽，健康狀況始終是湖人最大的隱憂。湖人目前戰績31勝19敗，仍穩居西區前段班，球隊期盼全明星賽後能以完整陣容發動衝刺。勇士方面，戰力同樣不完整。兩隊本季開幕戰曾交手，當時勇士以119：109擊敗湖人，但在雙方多名主力缺席的情況下，本場對決的走向勢必出現不同變數。湖人也將密切關注肯納德能否趕上完成登錄，為外線火力即時支援。