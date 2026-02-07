「字母哥」揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）確定留隊，並親自在社群平台發文，以電影《華爾街之狼》中「I’m not leaving」的經典橋段表態，並寫下「傳奇不追逐，只會吸引」

▲如果字母哥真如自己所說「不會離開」，那麼他理應獲得一套完全為爭冠時窗量身打造的陣容，而不是一邊競逐季後賽、一邊押注發展型側翼的折衷方案。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA交易截止日落幕，密爾瓦基公鹿隊終於鬆了一口氣。在歷經數月沸沸揚揚的交易傳聞後，，暫時為NBA美國職籃（National Basketball Association）流言畫下句點。對公鹿球迷而言，這一刻無疑是情緒宣洩的高峰；但當交易截止日塵埃落定，現實問題隨之浮現。公鹿成功留下當家球星，卻未能完成另一項同等重要的任務，真正修補並升級圍繞字母哥的爭冠陣容。從結果來看，公鹿在交易截止日最大的爭議，並非選擇留下安戴托昆波，安東尼本季雖非全明星等級，但卻是公鹿板凳席少數能穩定製造進攻火花的後衛，具備持球、切入與組織能力，能在安戴托昆波或里拉德（Damian Lillard）下場休息時撐住進攻節奏。將這樣一名即戰力換成仍屬「培養型」的迪昂，被視為明顯的時間線錯置。迪昂年僅22歲，擁有身材條件與潛力，但至今仍未證明自己能在季後賽輪換中站穩腳步。至於理查茲，雖然是合格的替補中鋒，但在巴比．波提斯（Bobby Portis）健康的前提下，角色功能略顯重疊，對提升球隊上限的幫助有限。結果是，公鹿的確變年輕了，卻也在短期內變弱了。這筆交易更令人惋惜之處，在於市場上其實存在更貼近公鹿需求的選項。交易期間，明尼蘇達灰狼隊成功從芝加哥公牛隊換回艾約．多森姆（Ayo Dosunmu），正是一名公鹿迫切需要的類型。多森姆具備強悍的第一線防守能力，能有效追防持球者、穿越掩護，同時具備一定外線威脅，正好對應公鹿過去兩季最棘手的外圍防守破洞。灰狼付出的代價，包含年輕資產與次輪選秀權，並非天價。問題不在於公鹿「一定能否出更高價」，而在於是否有清楚的方向。公鹿手中有安東尼、有年輕球員，也握有2031年的選秀權籌碼，卻未能將資源轉化為真正能立即改變戰力的拼圖，反而選擇更偏實驗性的組合，讓競爭對手完成升級。交易截止日的本質，在於「選邊站」。勇士隊選擇豪賭補強，溜馬隊選擇付出高價換取即戰力，方向明確；相較之下，公鹿卻同時做了「現在要贏」與「為未來布局」的兩種操作，結果反而卡在中間地帶。留下安戴托昆波，是毫無疑問的即戰宣示；換進迪昂，卻更像是重建思維。兩者並行，最終可能兩頭落空。，但當季後賽到來、第二陣容進攻停滯，或外圍防守再次被東區頂級後衛群針對時，這個交易截止日，很可能會被視為一次錯失良機的轉捩點。公鹿留下了核心，卻犧牲了邏輯；而在NBA的殘酷競逐中，往往正是這種決策落差，決定了一支球隊最終是站上冠軍遊行的舞台，還是止步首輪黯然退場。