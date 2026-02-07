我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克今(7)日在主場TD花園球館展現強大韌性，儘管開賽一度陷入22分的巨幅落後，但在新加盟的中鋒N.武切維奇（Nikola Vucevic）穩定發揮下，最終以98：96氣走邁阿密熱火（Miami Heat）。這場勝利不僅是綠衫軍NBA美國職籃（National Basketball Association）本季最精彩的逆轉勝，也讓球隊收下近期的一波五連勝。塞爾提克日前才在交易截止日前發動重磅交易，送出後衛A.西蒙斯（Anfernee Simons）向芝加哥公牛（Chicago Bulls）換來明星長人武切維奇，藉此補強因當家球星J.塔圖姆（Jayson Tatum）接受阿基里斯腱手術缺陣後的戰力空缺。比賽前半段熱火隊反客為主，在A.威金斯（Andrew Wiggins）單場26分的帶領下，半場結束以59：38領先，綠衫軍前兩節投籃命中率僅有28%。然而下半場風雲變色，塞爾提克射手P.普里查（Payton Pritchard）與D.懷特（Derrick White）找回準星，全隊在比賽末段外線15投9中，成功填平落後深坑。懷特在終場前1分31秒於底角投進價值連城的超前三分球，雖然他整場20投僅6中，但仍拿下關鍵的21分。熱火在比賽最後2.7秒保有最後一擊機會，可惜D.米契爾（Davion Mitchell）的三分投籃不中，讓邁阿密恨恨吞敗。塞爾提克此役以J.布朗（Jaylen Brown）的29分為全隊最高，普里查則挹注24分。這場勝利後，塞爾提克本季對戰熱火已取得三連勝的絕對優勢。