隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日劃下句點，洛杉磯湖人目前的補強重心已全面轉向買斷市場。目前湖人名單中仍留有一個寶貴的正式名額，根據《The Athletic》記者Dan Woike報導，湖人正陷入「補強側翼防守」或「提升替補火力」的兩難選擇。目前名單上的領跑者為具備「瑞士刀」特質的海伍德·海史密斯（Haywood Highsmith），以及得分爆發力驚人的卡姆·湯瑪斯（Cam Thomas）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人防守優先？「瑞士刀」海史密斯成側翼首選

海伍德·海史密斯日前遭到布魯克林籃網裁掉，但他優異的防守能力仍讓季後賽球隊垂涎。這位29歲的前鋒去年在邁阿密熱火場均貢獻6.5分、3.4籃板，外線命中率達38%，更因擁有7呎臂展能防守多個位置，被譽為是「瑞士刀」，熱火主帥史波斯查（Erik Spoelstra）讚譽為「贏球拼圖」。

雖然海史密斯曾在去年8月接受半月板手術，但根據報導，他目前恢復良好，預計能在2月11日復出。對於急需側翼防守來對付聯盟頂級球星的湖人而言，海史密斯是提升防守深度的理想選擇。

▲籃網砍將湯瑪斯今（6）日遭籃網裁掉，本季湯瑪斯各項數據皆下滑，加上跌出先發位置，與球隊關係逐漸緊張，最終籃網選擇放棄湯瑪斯。（圖／美聯社／達志影像） ▲湖人（圖／美聯社／達志影像）

湖人火力支援？超級砍將湯瑪斯成板凳救星

另一位備受討論的候選人則是極具爭議的得分好手卡姆·湯瑪斯。湯瑪斯雖然擁有9場40分以上的驚人紀錄，但其防守表現與組織能力一直受到外界質疑。然而，湖人目前的替補席場均得分僅28.0分，位居全NBA墊底，湯瑪斯的「即插即用」得分屬性，或許能解決湖人第二陣容熄火的問題。

內部分析指出，湯瑪斯雖然進攻端強大，但他在場上時籃網隊的勝率往往不如他不在場時，這種「極端」的特質讓佩林卡（Rob Pelinka）與教練團瑞迪克（JJ Redick）在評估時更顯謹慎。

湖人盼保持財務靈活性　短約為優先考量

湖人管理層在截止日前僅完成了一筆交易，即用文森特（Gabe Vincent）換回射手肯納德（Luke Kennard），此舉正是為了保護今年夏天高達5500萬美元的薪資空間。

因此，無論是選擇海史密斯還是湯瑪斯，湖人都傾向以短期的底薪合約簽約。此外，湖人也在評估內部雙向合約球員，其中中鋒德魯·蒂米（Drew Timme）因其穩健表現，也是轉正為正式球員的潛在人選之一。

▲湖人管理層在截止日前僅完成了一筆交易，即用文森特（Gabe Vincent）換回射手肯納德（Luke Kennard）。（圖／取自老鷹官方X）
▲湖人管理層在截止日前僅完成了一筆交易，即用文森特（Gabe Vincent）換回射手肯納德（Luke Kennard）。（圖／取自老鷹官方X）
消息來源：Heavy Sports

NBA相關新聞：

NBA／莫蘭特賣不掉！竟「倒貼選秀籤」才有人要　灰熊寧願賭奇蹟

NBA／波爾辛吉斯勇士首秀要來了！科爾對健康掛保證　將披7號戰袍

NBA／字母哥不走了？公鹿留人藏心機　美媒爆今夏鎖定「3大豪門」

相關新聞

NBA／勇士交易來波爾辛吉斯還沒完！隊媒曝：此人將得到正式合約

NBA／祖巴茨為快艇換回2張首輪籤！感性道別老東家：最艱難的時刻

NBA／重磅交易換空氣？AD驚傳整季報銷　巫師恐擺爛拚2026狀元籤

NBA／拓荒者打瘋了！135：115奇蹟逆轉灰熊　楊瀚森睽違2場再得分