▲湖人管理層在截止日前僅完成了一筆交易，即用文森特（Gabe Vincent）換回射手肯納德（Luke Kennard）。（圖／取自老鷹官方X）

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日劃下句點，洛杉磯湖人目前的補強重心已全面轉向買斷市場。目前湖人名單中仍留有一個寶貴的正式名額，根據《The Athletic》記者Dan Woike報導，湖人正陷入「補強側翼防守」或「提升替補火力」的兩難選擇。目前名單上的領跑者為具備「瑞士刀」特質的海伍德·海史密斯（Haywood Highsmith），以及得分爆發力驚人的卡姆·湯瑪斯（Cam Thomas）。海伍德·海史密斯日前遭到布魯克林籃網裁掉，但他優異的防守能力仍讓季後賽球隊垂涎。這位29歲的前鋒去年在邁阿密熱火場均貢獻6.5分、3.4籃板，外線命中率達38%，更因擁有7呎臂展能防守多個位置，被譽為是「瑞士刀」，熱火主帥史波斯查（Erik Spoelstra）讚譽為「贏球拼圖」。雖然海史密斯曾在去年8月接受半月板手術，但根據報導，他目前恢復良好，預計能在2月11日復出。對於急需側翼防守來對付聯盟頂級球星的湖人而言，海史密斯是提升防守深度的理想選擇。▲湖人（圖／美聯社／達志影像）另一位備受討論的候選人則是極具爭議的得分好手卡姆·湯瑪斯。湯瑪斯雖然擁有9場40分以上的驚人紀錄，但其防守表現與組織能力一直受到外界質疑。然而，湖人目前的替補席場均得分僅28.0分，位居全NBA墊底，湯瑪斯的「即插即用」得分屬性，或許能解決湖人第二陣容熄火的問題。內部分析指出，湯瑪斯雖然進攻端強大，但他在場上時籃網隊的勝率往往不如他不在場時，這種「極端」的特質讓佩林卡（Rob Pelinka）與教練團瑞迪克（JJ Redick）在評估時更顯謹慎。湖人管理層在截止日前僅完成了一筆交易，即用文森特（Gabe Vincent）換回射手肯納德（Luke Kennard），此舉正是為了保護今年夏天高達5500萬美元的薪資空間。因此，無論是選擇海史密斯還是湯瑪斯，湖人都傾向以短期的底薪合約簽約。此外，湖人也在評估內部雙向合約球員，其中中鋒德魯·蒂米（Drew Timme）因其穩健表現，也是轉正為正式球員的潛在人選之一。