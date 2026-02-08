影射台獨運動先驅史明是兇手」，瞬間點燃新一波輿論怒火，也讓外界質疑該片是否存在嚴重扭曲史實的問題。

▲《世紀血案》翻拍林義雄家族慘案！楊小黎（左起）李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏等主演遭萬人抵制。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

劇本截圖流傳 對白暗示世紀血案是他幹的

學者與評論人怒轟混淆史實、違反創作倫理

立委憂責任移轉、歷史扭曲

改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，原已因未取得當事人授權，主要演員李千娜等人接連道歉而陷入輿論風暴，近日再度出現新爭議，社群平台流出一組疑似電影劇本的截圖內容，因情節被解讀為「網路流傳的劇本畫面顯示，電影中疑似透過2名角色對話，引用《史明口述史》相關內容，描述史明在台灣「招兵買馬搞破壞」，並進一步出現質疑台詞：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一名角色雖表示仍有疑點，卻反問：「還有什麼可能？難道真是他？」儘管該段內容是否實際出現在電影最終版本中，官方尚未證實，但僅憑截圖流出，已足以引發各界高度警戒與批評。對此，史明文物館館長、同時也是《史明口述史》企劃協力的藍士博公開駁斥，強調電影製作團隊從未與史明文物館董事、史明故舊或相關研究者接觸，更未進行任何學術諮詢，他直言史明或其組織成員涉入林宅血案的說法，從未出現在《史明口述史》或《史明回憶錄》中。藍士博指出，相關指控其實源自案發當年情治單位刻意釋放的「栽贓假情報」，而史明本人正是這類政治操作的受害者之一。藍士博痛批，《世紀血案》若真採用此類敘事，不僅未進行最基本的史料查證，也完全無視影視創作應有的倫理界線，形同顛倒黑白、再度傷害民主前輩與整體社會記憶，並直言呼籲電影「不應上映」。政治評論員溫朗東也指出，流出的劇本之所以具備一定可信度，在於其並非直接指控史明，而是透過「多年後的記者角色」進行推測，形成所謂的「三重卸責」敘事：一是以虛構角色事後猜想，二是將國家暴力責任轉移至史明相關組織，三是暗示並非史明本人下令，讓責任變得模糊難究，他更表態，若電影上映將到場抗議。民進黨立委沈伯洋也在社群平台指出，歷史竄改常見有兩種模式，一是透過模糊化讓社會逐漸遺忘，二是進一步將加害責任「移轉」給特定政治立場或人物。他表示，目前尚無法確認《世紀血案》最終採取哪一種手法，但若屬後者，將代表台灣正面臨一種更危險的歷史敘事轉向。目前《世紀血案》實際內容仍未完全公開，但相關傳聞已在網路上引發「拒看」、「洗白歷史」、「系統性抹黑民主前輩」等強烈反彈聲浪，也讓先前已道歉、聲稱不知情的演員，再度被捲入質疑之中。