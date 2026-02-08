我是廣告 請繼續往下閱讀

▲華盛頓巫師透過交易引進明星長人戴維斯（Anthony Davis），將與明星控衛崔楊（Trae Young）組成強力的「一內一外」連線，球團目標鎖定在下個賽季重返東區強權行列。（圖／取自社群X，NBACentral）

NBA

華盛頓巫師宣布一項震撼消息，甫透過交易加盟的10屆NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星前鋒儘管戴維斯曾樂觀預期能快速回歸，但在巫師隊醫療團隊與管理階層深入評估後，決定採取最保險的作法，讓這名頂尖長人徹底治療手部及長期困擾的腹股溝傷勢。這項決定雖然讓期待「AD」首秀的華盛頓球迷感到失望，但從球隊長遠發展來看，卻是極具戰略意義的「長線操作」。巫師隊目前的戰績為14勝36敗，排名東區倒數，在季後賽希望渺茫的情況下，讓傷痕累累的戴維斯強行復出並無太大效益。此外，，並在被譽為天賦深厚的2026年選秀大賽中爭取高順位籤。華盛頓巫師在今年交易截止日前動作頻頻，先是從亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）換來明星控衛崔·楊恩（Trae Young），隨後又與獨行俠達成涉及8名球員的大型交易案，送出老將K.米德爾頓（Khris Middleton）、M.貝格利三世（Marvin Bagley III）與新人A.J.強森（AJ Johnson）及多枚選秀權，才迎來身高208公分（6呎10吋）、體重114公斤（253磅）的戴維斯。這兩次收購被外界視為巫師隊管理階層在「低點買進」頂級球星的豪賭，目的是要在下個賽季打造一支以楊恩、戴維斯為核心，輔以潛力新秀艾力克斯·薩爾（Alex Sarr）的競爭者球隊。巫師總經理威爾·道金斯（Will Dawkins）對此展現高度耐心，認為若能讓戴維斯在2026年開季時重返健康，與楊恩建立完整的化學反應，華盛頓將有機會在明年東區賽場上演強勢反彈。