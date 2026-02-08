我是廣告 請繼續往下閱讀

去年（2025）12月19日台北捷運的台北車站及中山站接連發生隨機殺人案，事隔1個多月，中山站又驚動大批警力，今日凌晨0點15分，大同分局獲報有淡水信義線乘客亮刀，到場發現涉案的31歲男子在胸前口袋與左腿口袋各插一把水果刀並露出刀柄，他辯稱稍早與朋友聚會時切水果有用到，離開時隨手放進口袋；警方認為雖然他沒拿出水果刀揮舞恐嚇，但因為沒收好導致其他民眾不安畏懼，將依照《社會秩序維護法》函請法院裁罰，最高可罰3萬元。警方調查，31歲宋姓男子從捷運台北101站搭末班車回北投住家，有乘客見到他左胸口袋插著露出刀柄的水果刀，立刻按對講機通報司機員，中山站行控中心接獲通知後，站長趁靠站時進入車廂，請宋姓男子配合下車。大同分局派警力趕赴現場時，宋姓男子已在服務台由保全人員看管，員警搜身發現他胸前、左腿口袋都插了1把水果刀，當場上銬帶回派出所作筆錄，宋姓男子供稱，他在朋友家切水果才用到刀子，離開時插進口袋的目的是防身，不是要亮刀嚇人。警方請示檢察官之後，以社維法第63條「無故攜帶危險物品」函請地方法院裁定。事發時有目擊民眾發文，要進中山站搭車時聽到警笛狂響，看見多名警察拿盾牌、警棍衝進站內，事後才知有人「亮刀」，幸好只是驚魂一場。