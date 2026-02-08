我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列總理要求限制飛彈

背景與軍事對峙

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室7日表示，預計將於11日在華盛頓與美國總統川普（Donald Trump）會面，雙方將就與伊朗的談判進行討論。這將是川普重返白宮以來，與納坦雅胡第七次會晤。根據路透社報導，伊朗與美國官員6日已在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）展開間接核談判。雙方均表示，預計很快會再次舉行進一步會談。據一位聽取德黑蘭方面簡報的區域外交官透露，伊朗在與美國的談判中堅持擁有「濃縮鈾的權利」，且談判中並未提及德黑蘭的飛彈能力。伊朗官員已排除將飛彈納入討論的可能性，並表示德黑蘭希望其濃縮鈾權利獲得承認。納坦雅胡辦公室在聲明中指出，納坦雅胡認為，任何談判都必須納入對伊朗彈道飛彈能力的限制，並要求德黑蘭停止支援與其同一陣營的區域武裝團體。這次會面將是川普自去年1月重新執政以來，納坦雅胡與川普的第七次會晤。雙方原定於2月18日見面，但隨著與伊朗重啟接觸，會談時間被提前。納坦雅胡的發言人未立即對提前會晤的原因發表評論。去年6月，美國加入以色列針對伊朗濃縮鈾設施及其他核設施的軍事行動，這也是美國對伊斯蘭共和國所採取過最直接的軍事行動。伊朗隨後以對卡達一處美軍基地發射飛彈作為報復。美國與以色列多次警告伊朗，若德黑蘭繼續推進其濃縮鈾與彈道飛彈計畫，雙方將再次發動攻擊。世界強權與區域國家普遍擔憂，若談判破裂，可能引發美伊之間的新一輪衝突，並波及整個產油區域。伊朗已誓言對任何攻擊做出嚴厲回擊，並警告境內設有美軍基地的海灣阿拉伯鄰國，若參與攻擊，也將成為打擊目標。