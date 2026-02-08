2026年春節過年前換新鈔從2月9日起至2月13日連續5天辦理，根據中央銀行表示，今年將開放全台8家銀行、郵局，共455家指定分行提供兌換新鈔服務，另外也可前往台灣銀行與兆豐銀行指定ATM操作領取。《NOWNEWS今日新聞》整理2026換新鈔時間、2026年換新鈔銀行地點、2026年換新鈔郵局據點、2026年換新鈔ATM地點、2026換新鈔地圖、2026換新鈔流程、2026換新鈔面額限制等，帶領讀者一文快速掌握怎麼換新鈔。
2026年換新鈔時間從2月9日（一）至2月13日（五），合計共5個營業日。玉山銀行和永豐銀行是從2月11日（三） 才開始提供服務。
📍2026換新鈔：銀行換新鈔地點、時間
🟡中央銀行指定換新鈔銀行
◼︎ 台灣銀行（共160家分行）：國內服務據點查詢請點此
◼︎ 華南商業銀行（43家分行）：國內服務據點查詢請點此
◼︎ 台灣中小企業銀行（39家分行）：國內服務據點查詢請點此
◼︎ 第一商業銀行（36家分行）：國內服務據點查詢請點此
◼︎ 彰化商業銀行（35家分行）：國內服務據點查詢請點此
◼︎ 合作金庫商業銀行（33家分行）：國內服務據點查詢請點此
◼︎ 台灣土地銀行（27家分行）：國內服務據點查詢請點此
🟡兆豐銀行
兆豐銀行因非央行指定的法定換鈔銀行，僅提供2月11日至2月13日提供「酌量供應」服務。國內服務據點查詢請點此。
🟡玉山銀行
玉山銀行將於2月11日（三）至2月13日（五）對外提供換領新鈔，並於2月9日至2月13日於在各分行張貼海報公告。。國內服務據點查詢請點此。
🟡北富銀
北富銀全台分行將從2月9日（一）至2月13日（五）連續五天開放新鈔兌換，民眾可使用LINE官方帳號「預約取號」節省等待時間。國內服務據點查詢請點此。
🟡永豐銀行
永豐銀行將於2月11日（三）至2月13日（五）於全台各分行開放換新鈔。國內服務據點查詢請點此。
🟡台新銀行
台新銀行將從2月9日（一）至2月13日（五）共五天開放臨櫃、ATM換新鈔。國內服務據點查詢請點此。
📍2026換新鈔：郵局換新鈔地點
中華郵政今年提供都會區24家指定兌鈔郵局，以及59家偏遠地區郵局於一般櫃檯辦理，合計83個郵局據點。
📍2026換新鈔：ATM換鈔地點
🟡中國信託ATM：2月11日至2月13日在全台151間7-11門市ATM供應限量新鈔，限量供應1000元新鈔。換新鈔門市點此查看。
🟡台新銀行ATM：2月9日至2月17日，在指定新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM新鈔提領服務。
📍2026換新鈔：Google換新鈔地圖
本次央行雖然開放8間金融機構提供換鈔服務，但並非每一間分行都有提供服務，因此央行在Google地圖中建立「115年度春節前8家金融機構之指定新鈔兌換地點」，民眾可透過其一鍵快速查詢最近的換鈔地點，也可掃描中央銀行提供的QR-Code開啟地圖。（Google換新鈔地圖請點此）
📍2026換新鈔：換新鈔流程與規定
🟡臨櫃換新鈔：只要攜帶帶同樣金額舊鈔，於營業期間到指定兌鈔分行或郵局，向行員表示「要換新鈔」即可，民眾無須攜帶證件，也不必填寫申請單。
🟡ATM換新鈔：若沒空閒時間臨櫃換新鈔，部分金融機構ATM也會直接放置新鈔，如台灣銀行各分行皆設置一台ATM可提領、兆豐銀行部分分行ATM也提供兌領服務，國泰世華銀行則在台北捷運站內部分ATM放入新鈔。
📍2026換新鈔：換新鈔面額限制
根據央行規定，因百元紅鈔象徵喜氣較熱門，為了更多民眾可換到新鈔，壹佰圓鈔票每人限兌100張（即1萬元）；其餘面額如200元、500元、1000元及2000元，則依現場庫存酌量供應。
📍2026換新鈔：常見錯誤
🟡第一「忘記存摺密碼」：換新鈔非指定分行，原則上需持存摺臨櫃提領，常見民眾出現兩大錯誤，行員建議害怕忘記密碼的民眾，可以主動攜帶雙證件前往銀行，若不慎遭鎖卡，也可現場辦理解鎖，但切勿在櫃檯情緒失控。
🟡第二「換鈔明細寫不清楚」：行員建議，民眾不論是要填寫換鈔細項，或填寫在取款條或明細紙上，在等候叫號時都應再三驗算，以免出錯，花費時間可能更多。
📍2026換新鈔：地雷時段
🟡銀行剛開門：不少民眾急著兌領新鈔，在銀行營業前就排隊等換新鈔，此時人潮相較多，需等銀行消化前面的人潮才能兌換。
🟡上班族午休時間：上班族通常會趁著中午休息時間前往銀行換新鈔，建議非上班族的一般民眾避開此時段。
🟡銀行下午3點半至結束營業前：許多民眾會挑選銀行「結束營業前」辦理事務，倘若此時前往換新鈔、又遇到其他人業務較繁重的話，現場等待換鈔時間可能更久。
📍2026換新鈔常見問題FAQ
Q：2026年換新鈔何時開始？有幾天時間？
A：明天開始！今年換新鈔從2月9日開始，2月13日結束，只有5個工作天時間，請務必把握。
Q：2026年換新鈔要去哪裡換？
A：全台共有8家金融機構、455個據點提供服務，包含台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司。
Q：2026年換新鈔地點怎麼查？
A：倘若民眾不知道最近的銀行、郵局據點再點，可透過Google Maps「換新鈔地圖」，或掃描中央銀行提供的QR-Code，就能開啟全台換新鈔地圖。
Q：2026年換新鈔ATM在哪？
中國信託ATM在2月11日至2月13日在全台151間7-11門市ATM供應限量新鈔，台新銀行則從2月9日至2月17日，在指定新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM新鈔提領服務。
Q：2026年換新鈔可以換多少張？
A：紅色百元鈔限額100張（即1萬元），其餘面額如200元、500元、1000元及2000元，則依現場庫存酌量供應。
Q：2026年換新鈔要帶什麼？
A：民眾無須攜帶證件，也不必填寫申請單，只要攜帶同樣金額舊鈔，於營業期間到指定兌鈔分行或郵局，向行員表示「要換新鈔」即可。
Q：2026年換新鈔錯過時間怎麼辦？
A﹕指定銀行、郵局櫃檯將不再提供專門換新鈔服務，唯一的機會是去ATM碰運氣，或者是使用數位紅包轉帳。
資料來源：中央銀行、中華郵政、台灣銀行、台灣土地銀行
