我是廣告 請繼續往下閱讀

買一整本的其實有保底機制存在，算是一個潛規則，台彩不敢真的把小獎跟槓龜隨機包裝

▲網友討論售價2000元的刮刮樂2000萬超級紅包有保底機制的潛規則，引爆討論。（圖/記者張嘉哲攝）

2000元刮刮樂潛規則「整本槓龜機率為0」！台彩超怕民眾翻臉

基本上都能拿回大約2萬元至3萬元不等，絕對不可能會出現19張都槓龜的情況

▲2000元的「2000萬超級紅包」一本刮刮樂為19張，基本上至少都可以拿回成本約60%獎金，小獎項、槓龜都是有經過分配，只有大獎是隨機。（圖/記者張嘉哲攝）

小獎項會平均落在每本19張裡面，讓中獎金額有「保底」

因此你如果是購買整本刮刮樂的話，整本槓龜機率是0，

2000元刮刮樂散裝常遇到連續槓龜！13本實測真的有保底機制

這就是因為散裝變成具備「槓龜也隨機分佈」的原則，沒有保底機制，因此運氣很差的人，連續槓龜真的是有可能的。

▲2000元刮刮樂如果買散裝才會有一直槓龜的機率，買一整本因為有保底機制，因此絕對不可能槓龜。（圖/Threads）

其中有6本都是2萬3000元，完全沒有低於這個數字的一本，驗證2000萬超級紅包整本就是有保底機制。

單張售價2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂每年都是春節重頭戲，超高額獎金2000萬讓不少人過年都會買來試試手氣。不過近日有網友就發現2000元刮刮樂的潛規則，就是購買「整本一定不會槓龜」，但也導致只要沒有大獎出現就一定會虧錢，貼文引爆熱議，不少彩迷都表示：「保底機制台彩怕你不爽，我如果真的都沒中真的會翻臉。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「2000元刮刮樂真的很有趣，，因為怕有衰人整本槓龜超過一半會翻臉哈哈哈哈哈」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「笑死，台彩很怕買整本的翻臉啊，賠1萬多跟賠2萬5是兩回事」、「但就不會有沒開大獎能賺錢的特例」。事實上，2000元的「2000萬超級紅包」一本刮刮樂為19張，等於一本是3萬8000元，但是如果有買過的民眾就會知道，，一定會有保底機制讓買整本的人不至於一張都沒中。換句話說，台彩在分配這些刮刮樂時，，而大獎則就真的是隨機看要放在哪本裡面，否則砸3萬8000元買一整本2000元刮刮樂，連小獎、槓龜都隨機分配的話，會不會真的有超衰人整本都槓龜，還真的不無可能，台彩也怕民眾翻臉呢！然而民眾可以去看各大YouTuber有在買整本2000元刮刮樂的頻道，會發現只要整本沒有開出3萬、10萬以上的大獎，基本上大家都會中回大約成本60%的獎金。所以在過年時也會看到有些人抱怨買了5張、6張散裝刮刮樂全槓龜，YouTube頻道「刮刮研究室」日前也花費將近50萬元購入13本「2000萬超級紅包」，最終刮開的金額平均落在2萬3000元至2萬5000元之間，「刮刮研究室」也說：「那2萬3000元不是獎金，是台彩怕你翻臉，退給你的押金而已！」