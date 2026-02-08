我是廣告 請繼續往下閱讀

▲快艇隊已達成協議，將先發中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）交易至印第安那溜馬，換回馬圖林（Bennedict Mathurin）、前鋒傑克森（Isaiah Jackson）和2枚首輪籤以及1枚次輪籤。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

交易對象 快艇獲得球員/資產 快艇送出球員 交易評分 騎士隊 D.加蘭、2026年次輪籤 J.哈登 (James Harden) A- 溜馬隊 B.馬圖林、I.傑克森、2026年首輪籤*、2029年首輪籤、2028年次輪籤 I.祖巴茲 (Ivica Zubac)、K.布朗 (Kobe Brown) A+ 暴龍/籃網 V.馬林科維奇簽約權 (節省700萬美金稅金) C.保羅 (Chris Paul) C

*註：2026年首輪籤為前4順位與10至30順位保護（僅落在5至9順位歸快艇所有）。

洛杉磯快艇球團決心揮別過去由詹姆斯·哈登（James Harden）與中鋒I.祖巴茲（Ivica Zubac）領軍的模式。快艇先是與克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）達成協議，以36歲的哈登換回26歲的明星控衛D.加蘭（Darius Garland），在哈登的交易中，快艇不僅成功年輕化後場，更避免了在季末白白失去這名準名人堂球星的風險。加蘭雖本季受腳趾傷勢困擾，但他正值巔峰的26歲年紀，能與科懷·雷納德（Kawhi Leonard）組成更具活力的搭檔。，由於2026年被視為選秀大年，包含A.Dybantsa與C.Boozer等超級新人，這枚選秀權對快艇而言至關重要。除了重磅的星級球員互換，快艇也處理了球隊傳奇球星「CP3」克里斯·保羅（Chris Paul）的合約問題。在一筆涉及多倫多暴龍（Toronto Raptors）與布魯克林籃網（Brooklyn Nets）的三方交易中，快艇將保羅送至多倫多，僅換回球員V.馬林科維奇（Vanja Marinkovic）的簽約權。雖然這筆交易看似毫無戰力回報，但實則幫助快艇省下約700萬美金（約2.24億台幣）的豪華稅，並清出兩個名額，預計將把表現優異的雙向合約球員K.山德斯（Kobe Sanders）與J.米勒（Jordan Miller）轉為正式合約。，並厚植了選秀資產。隨著哈登轉戰東區騎士爭冠、祖巴茲加盟溜馬，洛杉磯快艇正式告別過去的「航海時代」，轉向以年輕化與彈性為主的全新篇章。快艇目前陣中最高薪球員雷納德身高198公分（6呎6吋）、體重102公斤（225磅），本季薪資約5235萬美金（約16.8億台幣），在球隊重組後他將承擔更多領導重任。球團的下一步將視加蘭的傷勢恢復狀況，決定是否在今年球季末段發起最後的衝刺。