金州勇士（Golden State Warriors）在2026年交易截止日送出庫明加（Jonathan Kuminga）等3名球員換回長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）後，成功騰出了名單空間。在昨日正式將「奇兵」斯潘塞（Pat Spencer）的雙向合約轉正後，勇士目前仍留有一個正式名單空缺。考量到巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷與柯瑞（Stephen Curry）傷勢不明，補強深度已成燃眉之急。美國媒體《Heavy Sports》記者Keith Watkins盤點勇士可能鎖定的5大潛在目標，「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）排名第一，而海史密斯（Haywood Highsmith）則是吸引洛杉磯湖人等多隊想要的好手。
勇士補強方案1. 朗佐·鮑爾（Lonzo Ball）：市場上最佳組織核心
鮑爾目前是勇士補強名單的領跑者。雖然他本季在騎士與爵士短暫停留後被裁掉，但其6呎5吋的身材、防守直覺與策應能力極其契合勇士的傳切體系。雖然他本季投籃命中率僅33.9%，但他能作為柯瑞不在場時的第二持球點，緩解後場壓力。
「這位身高6尺5吋的後衛擁有出色的身高、防守意識和組織能力。這些特質恰好符合勇士隊對替補球員的需求。」Keith Watkins在文中評價道，「鮑爾能夠防守身材更高的後衛，在轉換進攻中加快節奏，並能送出簡單有效的傳球，讓金州勇士隊的跑動進攻流暢運轉。」
但Watkins也指出，鮑爾的投籃效率仍然是個問題。如果防守方不重視他的投籃，就會繞過掩護，從而縮小金州勇士的進攻空間。
勇士補強方案2. 海伍德·海史密斯（Haywood Highsmith）：稀缺的防守「瑞士刀」
身為買斷市場最炙手可熱的側翼，海史密斯具備38.1%的三分命中率與頂尖的防守身材。在送走庫明加後，勇士急需一名能鎖防對方球星的側翼。儘管他剛從半月板手術中恢復，但其「贏球拼圖」的特質讓勇士、湖人等隊伍展開激烈競逐。
「他以防守穩健著稱，臂展足以防守側翼球員，這正是勇士隊急需的。金州勇士隊本季防守端表現掙扎，在交易走庫明加後，側翼球員深度不足。」Watkins點出，對於勇士來說挑戰在於其他球隊的競爭，「多支爭冠球隊都會追求海史密斯，有些球隊或許能提供比勇士隊所能提供的老將底薪更高的報價。」
勇士補強方案3. 布歇（Chris Boucher）：內線活力的保險
在送走傑克森·戴維斯（Trayce Jackson-Davis）後，勇士需要更具能量的替補長人。布歇具備阻攻與跟進快攻的能力，曾在2021年賽季繳出場均13.6分、6.7籃板。考量到波爾辛吉斯的傷病史，布歇能為勇士內線提供必要的體力與容錯率。
Watkins點評道：「對於勇士隊來說，布歇將填補戴維斯被交易前留下的角色：一名能夠穩定出戰10-15分鐘的替補中鋒，並且不會破壞球隊防守體系。鑑於波爾津吉斯的傷病史讓他能否出戰存在不確定性，這點現在顯得尤為重要。」
勇士補強方案4. 卡姆·湯瑪斯（Cam Thomas）：板凳端的得分核武
剛被籃網裁掉的湯瑪斯年僅24歲，本季場均進帳15.6分。雖然防守端是其軟肋，但其「即插即用」的得分爆發力無人能及。若勇士認為替補席缺乏火力，湯瑪斯將是風險極高但回報巨大的選擇。
「令人擔憂的是效率和防守。湯瑪斯本季的投籃命中率僅39.9%，三分球命中率也只有32.5%。此外，他還因腿筋傷勢缺席了20場比賽。在防守端，他是一個明顯的漏洞，需要刻意躲避對位。」Watkins如此表示。
勇士補強方案5. 艾瑞克·高登（Eric Gordon）：經驗老道的定點射手
37歲的高登擁有超過百場的季後賽經驗，其職業生涯37.5%的三分命中率能為勇士拉開進攻空間。他不需要大量球權，且具備極佳的戰術素養，是柯瑞傷停期間最穩定的外線備案。
「勇士隊需要拉開空間，尤其是在巴特勒缺席、柯瑞復出時間不明朗的情況下。戈登能夠以低使用率的角色提供這種空間。他不需要球隊專門為他設計戰術或延長上場時間。他只需要讓防守者忌憚他的投籃，並為勇士隊的主要進攻選擇創造空間。」但Watkins也擔憂以戈登目前的職業生涯階段來看，他很容易成為對手重點盯防的對象。勇士隊需要為他配備足夠高大、防守能力強的球員來彌補這一不足。
勇士需要補強以維持冠軍窗口開啟
勇士隊目前以28-25的戰績位居西區第8，正處於附加賽邊緣。總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在截止日後的每一步決策都至關重要。鮑爾雖然呼聲最高，但若海史密斯願意加盟，對勇士的防守體系將有質的提升。
勇士隊目前以28-25的戰績位居西區第8，正處於附加賽邊緣。總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在截止日後的每一步決策都至關重要。鮑爾雖然呼聲最高，但若海史密斯願意加盟，對勇士的防守體系將有質的提升。