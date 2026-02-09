2026年春節前換新鈔從今（9）日起開跑，根據中央銀行表示，2026年換新鈔時間從2月9日（一）至2月13日（五），指定7間公股銀行加上郵局，共455家指定分行提供兌換新鈔服務，若不想臨櫃領取新鈔，也可至台灣銀行、兆豐銀行、台新銀行、國泰世華指定ATM和位於7-11部分門市的中國信託ATM，等5大ATM領取。《NOWNEWS今日新聞》整理2026換新鈔何時領？2026換新鈔怎麼換？2026換新鈔去哪換？，包含2026換新鈔時間、2026換新鈔銀行郵局據點、2026換新鈔ATM據點、2026換新鈔地圖、2026換新鈔規定與流程等資訊，帶領讀者快速了解如何換新鈔。
📍2026換新鈔：什麼時候可以換新鈔
2026年換新鈔時間從2月9日（一）至2月13日（五）連續5個營業日提供服務。其中「玉山銀行、永豐銀行、兆豐銀行」是從2月11日（三）才開始提供服務。
📍2026換新鈔：銀行換新鈔據點
根據中央銀行表示，今年將開放全台7家銀行、郵局，共455家指定分行提供兌換新鈔服務，其餘未指定金融機構如兆豐銀行、玉山銀行、永豐銀行、北富銀、台新銀行也有提供兌換服務。
🟡中央銀行指定換新鈔銀行
◼︎ 台灣銀行（共160家分行）：國內服務據點查詢請點此
全國各分行，簡易分行除外。
◼︎ 台灣土地銀行（27家分行）：國內服務據點查詢請點此
◼︎ 合作金庫商業銀行（33家分行）：國內服務據點查詢請點此
◼︎ 第一商業銀行（36家分行）：國內服務據點查詢請點此
◼︎ 華南商業銀行（43家分行）：國內服務據點查詢請點此
◼︎ 彰化商業銀行（35家分行）：國內服務據點查詢請點此
◼︎ 台灣中小企業銀行（39家分行）：國內服務據點查詢請點此
🟡兆豐銀行
兆豐銀行因非央行指定的法定換鈔銀行，僅在2月11日至2月13日提供「酌量供應」服務。國內服務據點查詢請點此。
🟡玉山銀行
玉山銀行將於2月11日（三）至2月13日（五）對外提供換領新鈔，並於2月9日至2月13日於在各分行張貼海報公告。。國內服務據點查詢請點此。
🟡永豐銀行
永豐銀行將於2月11日（三）至2月13日（五）於全台各分行酌量供應新鈔。國內服務據點查詢請點此。
🟡北富銀
北富銀全台分行將從2月9日（一）至2月13日（五）連續五天開放新鈔兌換，民眾可使用LINE官方帳號「預約取號」節省等待時間。國內服務據點查詢請點此。
🟡台新銀行
台新銀行將從2月9日（一）至2月13日（五）共五天開放臨櫃、ATM換新鈔。國內服務據點查詢請點此。
📍2026換新鈔：郵局換新鈔據點
中華郵政今年提供都會區24家指定兌鈔郵局，以及59家偏遠地區郵局於一般櫃檯辦理，全台總計83個郵局據點。（標示*者為偏遠地區郵局，請於一般營業櫃檯辦理）
◼︎ 北基宜地區：臺北、深坑草地尾*、板橋文化路、三重中山路、基隆愛三路、八里*、林口、宜蘭中山路、頭城*、壯圍*、員山*、三星*、五結*、南澳*
◼︎ 桃竹苗地區：桃園成功路、八德大湳、中壢、新屋*、龍潭、楊梅、新竹武昌街*、新埔*、寶山*、芎林*、北埔*、新竹牛埔*、苗栗中苗、後龍*、頭屋*、公館*、大湖*、銅鑼*、三義*、卓蘭*、南庄*
◼︎ 中彰投地區：臺中民權路、豐原、南投三和*、彰化中央路、芬園*、員林*
◼︎ 雲嘉南地區：斗六西平路、古坑*、莿桐*、嘉義文化路、義竹*、布袋*、新營*、後壁*、臺南成功路、東山*、六甲*、下營*、柳營*
◼︎ 高屏地區：新興、鳳山、六龜*、屏東民生路、新埤*、南州*、竹田*、林邊*、車城*
◼︎ 花東地區：花蓮國安、富里*、新城*、壽豐*、鳳林*、光復*、瑞穗*、臺東大同路、綠島*、蘭嶼*、臺東卑南*、鹿野*、關山*、池上*、東河泰源*、成功*、長濱*、太麻里*、大武*
◼︎ 外島地區：馬公中正路
📍2026換新鈔：ATM換新鈔地點
🟡中國信託ATM：2月11日至2月13日在全台151間7-11門市ATM供應限量新鈔，限量供應1000元新鈔。7-11換新鈔門市點此查看。
🟡台新銀行ATM：2月9日至2月17日（初一），在指定新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM新鈔提領服務。台新銀行換新鈔ATM點此查看。
🟡台灣銀行ATM：換鈔期間各分行至少會有一台ATM優先放入新鈔，供民眾直接提領。
🟡兆豐銀行ATM：部分據點會視情況補入新鈔。
🟡國泰世華ATM：將在台北捷運站內人流密集站點的ATM放入新鈔。
📍2026換新鈔：Google換新鈔地圖
本次央行雖然開放8間金融機構提供換鈔服務，但並非每一間分行都有提供服務，因此央行在Google地圖中建立「115年度春節前8家金融機構之指定新鈔兌換地點」，民眾可透過其一鍵快速查詢最近的換鈔地點，也可掃描中央銀行提供的QR-Code開啟地圖。（Google換新鈔地圖請點此）
📍2026換新鈔：換新鈔面額規定
根據央行規定，因百元紅鈔象徵喜氣較熱門，為了讓更多民眾可換到新鈔，壹佰圓鈔票每人限兌100張（即1萬元）；其餘面額如200元、500元、1000元及2000元，則依現場庫存酌量供應。
📍2026換新鈔：換新鈔流程
🟡臨櫃換新鈔：若是臨櫃申請的民眾，無須攜帶證件，也不必填寫申請單，只要攜帶同樣金額舊鈔，於營業期間到指定兌鈔分行或郵局，向行員表示「要換新鈔」即可；但若是換新鈔非指定分行，原則上需持存摺臨櫃提領，行員建議害怕忘記密碼的民眾，可以主動攜帶雙證件前往銀行，若不慎遭鎖卡，也可現場辦理解鎖。
🟡ATM換新鈔：部分金融機構提供ATM領取新鈔，民眾只要攜帶金融卡、提款卡至指定ATM，將卡插入機台輸入密碼，接著選擇提款後輸入金額即可。
資料來源：中央銀行、中華郵政、台灣銀行、台灣土地銀行
