2026年換新鈔今（9）日起開跑至2月13日為止，共5個營業日，全台8家金融機構、455家指定分行提供兌換服務。想避開臨櫃排隊，也可透過台灣銀行、兆豐銀行、國泰世華ATM直接提領新鈔，另外中國信託7-11門市ATM、台新銀行指定商場ATM等也提供新鈔。銀行表示，建議想臨櫃領取新鈔的民眾，可避開開門、中午與打烊前等人潮尖峰，並可善用央行推出的換新鈔地圖，一鍵查詢就近據點。
2026換新鈔今起開跑！時間、地點一次看
2026年農曆年前換新鈔正式啟動，中央銀行公告兌換期自2月9日至2月13日，為期5個營業日。民眾可前往全台8家金融機構，包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀及郵局，合計455家指定分行辦理。為紓解人潮，部分分行將加設新鈔兌換專櫃，加快作業速度，縮短排隊時間。
換新鈔免臨櫃排隊！5大ATM直接領
📍中國信託ATM：中國信託宣布，將於2月11日至2月13日期間，在全台151間7-11門市ATM供應限量1000元新鈔。
◼︎7-11換新鈔門市點此查看：
https://www.ctbcbank.com/twrbo/zh_tw/index/h_locate_index/h_2026NewbanknoteATMlocate_inquiry.html。
📍台新銀行ATM：台新銀行也配合中央銀行換新鈔時程，於2月9日至2月17日，在指定新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM新鈔提領服務，讓民眾在採買年貨之餘，也能同步完成換新鈔需求。
◼︎台新銀行換新鈔賣場據點可點此查看：
https://www.taishinbank.com.tw/TSB/personal/common/important-notice/TSBankImportantNotice-001449/。
📍台灣銀行ATM：各分行至少會有一台ATM全裝新鈔，讓民眾提款直接領取。
📍兆豐銀行ATM：各分行臨櫃或自動櫃員機酌量供應新鈔，但數量有限，建議民眾先電洽至鄰近分行詢問。
📍國泰世華ATM：將在台北捷運站內人流密集站點的ATM放入新鈔。
銀行換新鈔避開3時段人最少！「2動作」免浪費時間排隊
銀行主管提醒，臨櫃兌換新鈔時，銀行剛開門、中午尖峰及營業結束前等三個熱門時段是人最多的時候，大家可以盡量避開避免久候。另外，民眾可透過銀行App或Line官方帳號的預約取號、行動取號等功能，減少現場等候時間。
換新鈔不需攜帶證件，也不用填寫申請單，只要準備等額舊鈔並向櫃檯表明需求即可。不過仍有兌換上限，百元鈔每人最多100張，500元與1000元鈔券則依各分行現場數量酌量供應。
2026新鈔兌換地圖快看！一鍵查詢換新鈔地點
中央銀行與Google地圖合作推出「2026換新鈔地圖」，整合455家指定兌換據點，民眾只要開啟地圖，就能快速查詢住家或工作地點附近可換新鈔的分行位置。
📍2026春節前8家金融機構指定新鈔兌換地點查詢：https://reurl.cc/W8aYDO
