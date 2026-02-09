我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蛋蛋因在Threads的發文不經意分享自己搭私人飛機的照片，因此爆紅。（圖／翻攝自Threads）

▲其實蔡幸娟（左）淡出演藝圈後，也經常在臉書分享與女兒蛋蛋（右）四處旅遊的合照。（圖／蔡幸娟 幸福共嬋娟臉書）

近日Threads上出現一位名為「Amanda Hsieh」正妹千金，經常分享自己搭私人飛機出遊的照片，引發熱議，她的真實身分也隨之曝光，媽媽竟是有「小鄧麗君」封號的女歌手蔡幸娟。Amanda原來就是蔡幸娟與前夫謝孔忠的女兒蛋蛋（謝方易），如今已成年，在國外讀書，生活看起來相當富裕，因此以白富美身分在Threads爆紅，但蛋蛋現已將帳號關閉。據《CTWANT》報導，Amanda Hsieh原來就是蔡幸娟的女兒蛋蛋。現年已59歲的蔡幸娟，當年因甜美的歌聲收穫小鄧麗君、中國娃娃、東方女孩、東方雲雀、小調歌后等封號，代表作包含〈星星知我心〉、〈問情〉、〈唐山過台灣〉的她，約從10年前開始逐漸淡出演藝圈，但還是會透過社群分享旅遊的生活照，其中就包含和愛女蛋蛋的照片。據悉，蔡幸娟在2008年與謝孔忠離婚，當時蛋蛋才4、5歲左右，因此如今推斷蛋蛋的年紀，已經22、23歲了。她去年底因在Threads上分享與奶奶搭機出遊的美照爆紅；蛋蛋發文時並未特意炫富，僅分享與奶奶、媽媽出國的喜悅，但背景是私人飛機、高檔餐廳，加上身上不乏名牌包、奢侈品，難掩貴氣，這才因此受到網友關注。蛋蛋也曾在貼文中透露，自己正在準備金融證照考試，於國外留學的她，生活看起來幸福美滿，但她不同於一般千金，字裡行間沒有絲毫嬌氣，也經常把感謝媽媽的話掛在嘴邊，面對上萬網友的稱讚，蛋蛋也曾幽默回應「感恩自己很會投胎」。或許是不想要家庭背景引發外界關注，蛋蛋之前發文時還會把媽媽的臉用貼圖遮掉，怎料還是因為出眾的美貌被認出真實身分，因此蛋蛋目前已將Threads帳號關閉，IG也改為私人。