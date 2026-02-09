過年前最後一個周一開工不憂鬱！根據星巴克官網，今（9）日「買一送一」uniopen聯名卡飲料好友分享，大杯美式57.5元起最便宜咖啡優惠買法推薦；春季新品「草莓風味抹茶那堤」、「粉紅草莓星冰樂」2月11日開賣，分享星禮程會員利用APP行動預點服務可搶先喝到。伯朗咖啡館表示，周一美式、本日咖啡「買一送一」。
星巴克：買一送一咖啡優惠！草莓抹茶那堤、草莓星冰樂：一招搶先喝
過年前最後一個周一上班日，爽喝「星巴克買一送一」咖啡優惠！uniopen聯名卡每週一飲料好友分享，即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，最便宜買法推薦：平均每一大杯「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元、「香草風味星冰樂」62.5元、「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元。
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易，不適用綁定星巴克隨行卡或星巴克APP支付、行動錢包支付（如：icash Pay、OPEN錢包、LINE Pay、台灣行動支付等）。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克「草莓抹茶那堤、草莓星冰樂」今新品一招搶先喝！星巴克2月11日將推出春季新品「粉紅草莓風味星冰樂」、「草莓風味抹茶那堤」2款，2月9日（一）至2月10日（二）新品正式上市前兩日，星禮程會員至門市消費或使用APP行動預點服務，可搶先點購新品飲料：大杯(含)以上粉紅草莓風味星冰樂、草莓風味抹茶那堤。
提醒大家，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；門市商品依各門市現貨為準，售完為止；行動預點服務與商品供應依APP行動預點系統顯示為準，各店庫存不同，售完為止。活動期間不限購買次數；此活動點購中杯恕無提供櫻花杯盛裝，其他容量依現場庫存為準；恕不適用外送外賣、預訂與星送禮服務。
伯朗咖啡館：「買一送一」周一咖啡優惠！
伯朗咖啡館表示，全門市2月每周一，2月9日、2月23日，當天持伯朗Lounge卡消費，享「美式／本日咖啡買一送一」咖啡優惠！
提醒大家，南京概念店、科大概念店、城堡及員山門市，不配合活動；優惠不併用；活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱／容量，結帳金額以高價品計算（加料品項依份數另外收費），飲品限結帳當日領取；自備環保杯優惠適用本活動，唯加贈品項恕無法再折抵。
資料來源：星巴克、伯朗咖啡館
