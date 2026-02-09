我是廣告 請繼續往下閱讀

星巴克：買一送一咖啡優惠！草莓抹茶那堤、草莓星冰樂：一招搶先喝

，最便宜買法推薦：平均每一大杯「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元、「香草風味星冰樂」62.5元、「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元。



提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易，不適用綁定星巴克隨行卡或星巴克APP支付、行動錢包支付（如：icash Pay、OPEN錢包、LINE Pay、台灣行動支付等）。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克「草莓抹茶那堤、草莓星冰樂」今新品一招搶先喝！星巴克2月11日將推出春季新品「粉紅草莓風味星冰樂」、「草莓風味抹茶那堤」2款，2月9日（一）至2月10日（二）新品正式上市前兩日，星禮程會員至門市消費或使用APP行動預點服務，可搶先點購新品飲料：大杯(含)以上粉紅草莓風味星冰樂、草莓風味抹茶那堤。

▲星巴克「草莓風味抹茶那堤」、「粉紅草莓星冰樂」2月11日全台上市。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

伯朗咖啡館：「買一送一」周一咖啡優惠！