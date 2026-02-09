威力彩第115000012期今（9）日晚間開獎，威力彩連續29期槓龜，今晚威力彩頭獎獎金累積上看11.5億元。威力彩開獎時間為每週一、四晚間20時30分，透過直播陸續開出最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新2月9日（週一）威力彩開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看今晚幸運兒是不是你！
🟡2月9日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000012期）
威力彩：稍後開出。
今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。
3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
威力彩玩法懶人包！一注多少錢、怎麼選號、包牌法一次看
威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的 01～38 號碼中任選 6 個號碼，再從第二選號區中的 01～08 號碼中任選 1 個號碼進行投注，每注投注金額為 100 元。不過民眾下注要特別注意，最晚投注時間為晚上 8 時截止，而威力彩固定於每週一及每週四晚間 20 時 30 分進行直播開獎，千萬別錯過！開獎時，開獎單位將從第一區 01～38 號碼中隨機開出 6 個號碼，再從第二區 01～08 號碼中隨機開出 1 個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。
如果民眾在第一區號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，且第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金；並會依照中得球號數不同，再區分為頭獎、貳獎、參獎等不同獎項。倘若想中得頭獎，就必須第一區 6 個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金。但根據台彩官網說明，頭獎中獎機率約為 2,209 萬分之一，中獎難度極高。
威力彩包牌意思是指將威力彩數字組合一次購買多組，以此增加中獎機率。依現行玩法，目前常見包牌方式主要分為兩種，第一種為第一區 6 個號碼固定，將第二區號碼「01 至 08」全包；第二種為第一區及第二區號碼都採浮動方式，對獎的號碼組數較多，兩種價位皆為 800 元。
除了一般的 800 元包牌法，還有進階款 5,600 元「全餐買法」，則是將第一區買下 7 組數字組合，每一組輪流搭配第二區 01 至 08，總計共有 56 組號碼組合，中獎機率相對更高。
