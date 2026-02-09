2026春節過年前換新鈔從2月9日起至2月13日連續5天辦理，根據中央銀行表示，本次開放8間金融機構、455家指定分行提供兌換新鈔服務。但每年換新鈔開放後，也是讓銀行行員感到最崩潰的日子，不只業務繁重，還會出現許多不遵守規則的民眾，過去就有行員提供正確規則，拜託民眾謹記「部分鈔票有限額、帳戶扣款要抽號、點鈔時請專心、不要插隊、不要挑號」等5大鐵則，千萬別再搞錯。
2026換新鈔開跑「行員嚇到發抖」！公開5鐵則別犯錯：解釋好幾百次
2026年春節換新鈔開跑，連續提供5天供民眾換新鈔，但過去就有一名行員在Threads無奈表示，換新鈔的業務是每年的災難，經常從早忙到晚，但一堆民眾沒有遵守換新鈔正確規則，建議民眾換新鈔時記住以下5點規則，當時引來一堆同業認證「真的超煩，解釋好幾百次」。
📍規則1：鈔票數量有限額，100元最多只能換100張，雖然每家狀況不同，但當行員跟你說只能換100張就是100張，不要凹、不要吵！
📍規則2：想要帳戶扣款換新鈔的人請去抽號碼牌等叫號，不要自己排老半天，還搞不清楚這是「鈔票換鈔票」的專用櫃檯。
📍規則3：行員跟你確認鈔票數量時麻煩盯著點鈔機看，不要事後在那邊說有少幾張，給我盯著螢幕看。
📍規則4：不想排隊就半夜去台銀、台新、兆豐ATM領錢，領出來都是新鈔，不要插隊！不要插隊！不要插隊！
📍規則5：鈔票就是依序拆封換給民眾，不要在那邊挑號，別把銀行當成是彩券行買刮刮樂！
換新鈔一堆年獸跑出來！2026換新鈔規定一次看
每年春節年前央行皆會開放指定金融機構，協助民眾兌領新鈔，《NOWNEWS今日新聞》記者過去有實際前往領取，發現速率不佳的最大問題，在於排隊時不會事先填好單據、先點清鈔票，全部都到了櫃檯才開始動作。另外插隊與面額限制問題，也都是每年層出不窮的狀況。
提醒準備換新鈔的民眾，根據央行規定，因百元紅鈔象徵喜氣較熱門，為了讓更多民眾可換到新鈔，壹佰圓鈔票每人限兌100張（即1萬元）；其餘面額如200元、500元、1000元及2000元，則依現場庫存酌量供應，請大眾遵守銀行方面的規定。
而每年換新鈔時，多數金融機構為了管理人潮，幾乎都會特別設立專用櫃檯，也會使用紅龍等器材劃分排隊動線，若是需要透過帳戶扣款民眾會要求先抽號碼牌，倘若進到銀行對於排隊有不理解，建議可以事先詢問門口保全，避免出現排隊糾紛與爭議。
2026換新鈔免臨櫃！「5家ATM」不用排隊直接領
倘若民眾擔憂臨櫃換新鈔人潮多，或嫌棄太麻煩的話，可以參考使用銀行ATM直接領新鈔，目前中國信託、台新銀行、台灣銀行、兆豐銀行、國泰世華等皆有提供ATM換鈔，完全免排隊又方便！
🟡中國信託ATM：2月11日至2月13日在全台151間7-11門市ATM供應限量新鈔，限量供應1000元新鈔。7-11換新鈔門市點此查看。
🟡台新銀行ATM：2月9日至2月17日（初一），在指定新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM新鈔提領服務。台新銀行換新鈔ATM點此查看。
🟡台灣銀行ATM：換鈔期間各分行至少會有一台ATM優先放入新鈔，供民眾直接提領。
🟡兆豐銀行ATM：部分據點會視情況補入新鈔。
🟡國泰世華ATM：將在台北捷運站內人流密集站點的ATM放入新鈔。
資料來源：中央銀行、台灣銀行、台灣土地銀行
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026年春節換新鈔開跑，連續提供5天供民眾換新鈔，但過去就有一名行員在Threads無奈表示，換新鈔的業務是每年的災難，經常從早忙到晚，但一堆民眾沒有遵守換新鈔正確規則，建議民眾換新鈔時記住以下5點規則，當時引來一堆同業認證「真的超煩，解釋好幾百次」。
📍規則2：想要帳戶扣款換新鈔的人請去抽號碼牌等叫號，不要自己排老半天，還搞不清楚這是「鈔票換鈔票」的專用櫃檯。
📍規則3：行員跟你確認鈔票數量時麻煩盯著點鈔機看，不要事後在那邊說有少幾張，給我盯著螢幕看。
📍規則4：不想排隊就半夜去台銀、台新、兆豐ATM領錢，領出來都是新鈔，不要插隊！不要插隊！不要插隊！
📍規則5：鈔票就是依序拆封換給民眾，不要在那邊挑號，別把銀行當成是彩券行買刮刮樂！
每年春節年前央行皆會開放指定金融機構，協助民眾兌領新鈔，《NOWNEWS今日新聞》記者過去有實際前往領取，發現速率不佳的最大問題，在於排隊時不會事先填好單據、先點清鈔票，全部都到了櫃檯才開始動作。另外插隊與面額限制問題，也都是每年層出不窮的狀況。
提醒準備換新鈔的民眾，根據央行規定，因百元紅鈔象徵喜氣較熱門，為了讓更多民眾可換到新鈔，壹佰圓鈔票每人限兌100張（即1萬元）；其餘面額如200元、500元、1000元及2000元，則依現場庫存酌量供應，請大眾遵守銀行方面的規定。
而每年換新鈔時，多數金融機構為了管理人潮，幾乎都會特別設立專用櫃檯，也會使用紅龍等器材劃分排隊動線，若是需要透過帳戶扣款民眾會要求先抽號碼牌，倘若進到銀行對於排隊有不理解，建議可以事先詢問門口保全，避免出現排隊糾紛與爭議。
倘若民眾擔憂臨櫃換新鈔人潮多，或嫌棄太麻煩的話，可以參考使用銀行ATM直接領新鈔，目前中國信託、台新銀行、台灣銀行、兆豐銀行、國泰世華等皆有提供ATM換鈔，完全免排隊又方便！
🟡中國信託ATM：2月11日至2月13日在全台151間7-11門市ATM供應限量新鈔，限量供應1000元新鈔。7-11換新鈔門市點此查看。
🟡台新銀行ATM：2月9日至2月17日（初一），在指定新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM新鈔提領服務。台新銀行換新鈔ATM點此查看。
🟡台灣銀行ATM：換鈔期間各分行至少會有一台ATM優先放入新鈔，供民眾直接提領。
🟡兆豐銀行ATM：部分據點會視情況補入新鈔。
🟡國泰世華ATM：將在台北捷運站內人流密集站點的ATM放入新鈔。