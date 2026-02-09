我是廣告 請繼續往下閱讀

2026換新鈔開跑「行員嚇到發抖」！公開5鐵則別犯錯：解釋好幾百次

▲2026年春節換新鈔開跑，連續提供5天供民眾換新鈔，但過去就有行員提到5點換新鈔正確規則，許多人經常不遵守，提醒民眾一定要注意。（圖／記者葉政勳拍攝，2021.2.3）

▲民眾換新鈔時記得先填好單據、點清鈔票，才不會導致排隊速率不佳。圖為台灣銀行。（圖／記者葉政勳拍攝，2021.2.3）

《NOWNEWS今日新聞》記者過去有實際前往領取，發現速率不佳的最大問題，在於排隊時不會事先填好單據、先點清鈔票，全部都到了櫃檯才開始動作。另外插隊與面額限制問題，也都是每年層出不窮的狀況。

▲每年換新鈔時，多數金融機構為了管理人潮，幾乎都會特別設立專專用櫃檯，也會使用紅龍等器材劃分排隊動線。（圖／記者吳翊緁攝）

