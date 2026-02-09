我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓宜邦道歉被讚最有誠意。（圖／NOWNEWS攝影中心）

電影《世紀血案》改編自台灣史上重大懸案之一的「林宅血案」，由於電影並未取得當事者林義雄授權，引來多方罵聲，演員群先後道歉，製作方、導演也發表聲明，不過大部分網友並不買單。其中飾演康寧祥的韓宜邦（Junior）被說是道歉典範，因為他除了道歉之外，也解答了許多讀者的疑惑，直言在演員的位置上，很難過問導演的背景以及電影資金來源，加上要授權本來就是理所當然的事情，沒料到雙方會出現資訊不對稱的事情。韓宜邦在臉書寫下道歉聲明，在電影《林宅血案》中他飾演康寧祥，身為演員，韓宜邦表示，「我的責任，是儘量還原當時發生的事情。」很多網友會說，當演員都不用先做功課嗎？上網查也知道這個案件有多重大，韓宜邦解釋，「演員的路上我曾經被教育過，劇本裡你的角色不該知道的事情，你就不能細看太多，因為那會影響你的表演。」於是他只挑出自己的部分做功課，剩下的只能相信導演。韓宜邦知道解釋無法改變什麼，馬上道歉，多年以來他也演過不少真人真事改編的劇本，以為跟本尊要授權是一件理所當然的事情，於事沒有多做查證，「但我不能把一切歸咎於他人的責任，這本是我該嚴肅針對合約查證的事情，不該因此鬆懈。」還有人問，怎麼接戲前都不問問導演背景？怎麼都不搞清楚資金來源？韓宜邦解釋，「身在這個行業，並不是每個人都覺得自己有權利過問這些，也並不是每個問題都一定會有正確答案，更遑論該去想到要去搞清楚劇組的親戚背景。」但這次他也上了一課，「我無法卸責，我為自己的錯誤道歉， 對因為這部電影而被再一次拉扯傷口的人傳遞我的歉疚。我將銘記在心，往後的日子，務必更加謹慎小心。」許多網友看完他的道歉文，都認為他算是非常有誠意的，「這才是道歉示範」、「目前看到演員裡最真心有誠意的道歉文」、「你的聲明最真誠」、「Ju 哥的聲明稿讓人看得比較有歉意與真誠」。首先，我想跟大家道歉，對不起。這幾天我反覆的思考，我的道歉能怎麼做。當初收到通知有可能要客串康寧祥先生一角，心裡的情緒是很洶湧的，因為能夠出演如此出色與值得人們尊敬的人物。在收集康寧祥先生的事蹟資料時我只想著如何才能好好詮釋，絕無不敬或是企圖想要顛覆歷史。演出的那段時間，雖然場次不多，但心情是很低落沈重的。記得幽暗的醫院走廊裡，燈光組還在架燈，我與夏先生各在走廊的一邊，彼此沒說一句話。因為我們都知道，這不是能輕鬆面對的戲。那場戲，我抱著飾演林義雄先生的夏先生痛哭，他崩潰得撕心裂肺。我在一旁緊緊抱著他，心裡苦不堪言，那是我光靠揣摩就無法承受的痛。我的責任，是儘量還原當時發生的事情。必須承認，演員的路上我曾經被教育過劇本裡你的角色不該知道的事情，你就不能細看太多，因為那會影響你的表演。角色不知道的事情，你如果知道了，很容易在詮釋時作出錯誤反應而留下不該有的痕跡。所以我會在大略看完劇本後，找出有我的片段開始投入做功課。剩下的，我必須相信我的導演，至少對我而言如此。但...很顯然這次完全顯現了我的做法遠遠不夠謹慎，尤其是對真實發生過的歷史，令人悲痛不已的事實。過去，我接演過不少真人真事翻拍的角色，劇組們都有來來回回跟本尊討論以及徵求同意，因此多年下來，我疏忽了。我以為這些事情理所當然，在合約上製作方也明確寫著拍攝已獲得合法授權，然而我卻並未進一步的查證。這幾天我重新去看了合約上所謂的授權，也查了一些資料，在我們的認知裡，授權就是必須取得相關當事者的同意，所以我也認為當事人都同意了劇本。但很遺憾，我錯了，原來跟我理解的事實相差甚遠。但我不能把一切歸咎於他人的責任，這本是我該嚴肅針對合約查證的事情，不該因此鬆懈。有人問：怎麼接戲前都不問問導演背景？怎麼都不搞清楚資金來源？我可以理解你們的疑惑，這樣的疑問很直接了當。可是我們身在這個行業，並不是每個人都覺得自己有權利過問這些，也並不是每個問題都一定會有正確答案，更遑論該去想到要去搞清楚劇組的親戚背景。但是經過這次，我學到了，這都是我們該有的權利與義務。所以，我無法卸責，我為自己的錯誤道歉， 對因為這部電影而被再一次拉扯傷口的人傳遞我的歉疚。我將銘記在心，往後的日子，務必更加謹慎小心。歷史，不能被扭曲、不能被篡改，這是每個人都該有的共識。這份道歉或許無法表達我心中的歉疚，但我仍誠摯的向因為這部電影而被迫再次受到傷害的人道歉，向康寧祥先生、林義雄先生、林義雄先生的家屬以及此事件相關人士，我很抱歉，對不起。我呼籲製片方停止電影後製行為，並在取得當事人認可之前不得繼續。即便最後上映了，我不會選擇進戲院看這部電影，這次，我會做出正確的選擇。