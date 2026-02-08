我是廣告 請繼續往下閱讀

▲導演陳文彬發文建議《世紀血案》演員提訴訟。（圖／陳文彬FB）

電影《世紀血案》改編自「林宅血案」，牽涉前議員林義雄一家的3條人命，但拍成電影卻未獲得林義雄及其倖存女兒的同意，導致劇組、演員全被罵翻。演員們也陸續出面道歉，並強調事先並不知道電影是未經授權翻拍。而對此，導演陳文彬也在爭議爆發後，於今（8）日二度發聲，指出若演員是在製片方刻意隱瞞，或用不實資料情況下簽訂合約，基本上可以說是無效，「不只無效演員還可依此行為向製作公司提出訴訟」，還質疑這次演員們一起翻車，是否是被集體蒙騙，「跳入早已挖好的坑」。陳文彬今日再度對《世紀血案》事件發聲，他率先指出，若演員在製作方刻意隱瞞、或用不實資料前提下，與製作公司簽訂演出合約，基本上合約是無效，演員甚至可向製作公司提出訴訟，並要求自己肖像權益。接著陳文彬探討演員及經紀團隊，直言：「演員有沒有做基礎演員功課？在這部影像與演員公開發言發現，似乎是對演員太大奢求了？」他進一步表示這次翻車演員都不算素人、曾有過不錯作品，好奇為什麼會統一上車，一起翻車，是否是被集體蒙騙，「跳入早已挖好的坑呢？」陳文彬表示自己沒有要苛責演員，認為在影視產業勞動條件下，演員承受壓力相對較大，並喊話意識到不對、出面道歉的演員，趕緊採取法律行動，保護自己權益，「不然未來你們的肖像，就會存留在這部邪惡、矇騙、惡質的影像作品裡面。就台灣歷史上來看，你們也會變成邪惡體系的一部分，即使是平庸的邪惡也是一樣」。回顧林宅血案，該案件發生在1980年，當時林義雄因美麗島事件被捕，妻子陪他出庭，家中只剩林義雄的母親以及7歲雙胞胎女兒和就讀國小的9歲大女兒。不料兇手在2月28日闖入林宅，見人就砍，最終導致林義雄的母親及雙胞胎女兒喪命，大女兒則因最早被發現，送醫救回一命，但傷勢嚴重，住院多時才康復。更可怕的是，該案件發生在白天，林宅當時甚至有受到警總監聽，卻至今未抓到兇手，這才讓悲劇慘案蒙上一層政治色彩。影評人「無影無蹤」指出，根據目前公布的消息來看，製片方並未獲得林義雄及其家屬的同意就進行改編、拍攝，成了此事最大爭議點。網友更痛批該片是在林家人的傷口上撒鹽，才因此發起抵制、拒看。