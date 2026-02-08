我是廣告 請繼續往下閱讀

▲簡嫚書（右起）、李千娜與楊小黎都是在「林宅血案」發生後才出生，如果不是接演《世紀血案》，未必會對案情有了解，有可能沒認知到事件的嚴重性。（圖／記者林柏年攝）

▲寇世勳在《世紀血案》戲不多，記者會上也大都只提到自己演出的過程，沒有對事件做任何評斷，卻仍被捲入該片的爭議風暴中。（圖／記者林柏年攝）

才殺青不久連後製完成、排檔上映都為時尚早的新片《世紀血案》，連日來引發輿論風暴，幾位出席記者會的演員包括簡嫚書、李千娜、楊小黎、夏騰宏都因為微笑合影，被認為態度輕浮，遭到網友炎上，陸續發聲明道歉。其實還原記者會當天現場，他們的態度與平常出席影片記者會沒有太大的差異，拋出趣味哏給記者們報導也是常態，如非影片情節過度敏感，不至造成這麼大的風波。《世紀血案》雖然情節虛構，卻因為以女記者追查1980年2月28日省議員林義雄家中遭人闖入、媽媽與雙胞胎女兒都遭殺害的懸案為主軸，比起一般的懸案影片多了高度的政治敏感成分，本就不宜太過輕鬆視之，但記者會舉辦當日正好劇組也在開殺青宴，一片同樂慶功的氣氛下，更不可能有演員板著臉、甚至表情沈重對媒體回答提問，合照時微笑也是業界常態，看起來都沒有太大問題。網上的撻伐之聲，除了有些激烈言論波及演員的家人，也有人直接上綱到懷疑對方的人格，不過還原當日的情形，幾位演員和記者就是很一般的聊自己的演出，努力找趣點讓媒體有素材能報導，這些都是他們工作情況的日常，若說他們心存惡念、甚至對於逝者過度冷血，不如說是他們對於事件的嚴重性認知不足，沒有特別小心謹慎來面對，這種疏忽有可追究之處，卻沒無限上綱的必要。當天的記者會，媒體報導的重點甚至在寇世勳抱怨自己只有一場戲卻被丟了一堆資料要讀，忍不住罵出「Ｘ的」，或是楊小黎要演8個月的孕婦、裝假肚子行動不便，或是簡嫚書與楊小黎認為片中的友情被拍到似乎彼此互有好感等偏向趣味性的方向，可是在題材的高度敏感與爭議下，有心人來看整場記者會，就會覺得到處都有能挑出來的問題，和「只是以為上工日常」的演員們大不同。要是演員們早知道涉及「林宅血案」就不可能輕鬆以對，會不會態度更謹慎、更能讓自己小心不出錯？也許現在情況真的就會不一樣。以當天出席記者會的演員而論，只有寇世勳真的經歷過「林宅血案」當時的情形，其他人都在事情發生幾年後才出生，就算是為戲去做功課，也不一定真的能感受到其嚴重性。而寇世勳在記者會上透露自己只有最後被簡嫚書訪問的一場戲，戲分上也僅屬客串，發言中大都只針對自己拍攝影片的情況，並沒有特別去對此案做評斷，已經是他作為見證過當年情況、有歷練的資深演員考慮過的應對方式。當天就能讓人嗅出不尋常的就屬導演徐琨華並未和記者們見面，全由演員受訪，關於選材、是否告知當事人等細節，都沒有人能詳細說明。