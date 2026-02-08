我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北101董事長賈永婕，坦言自己在認真閱讀後才知道林宅血案發生在她生長的年代。（圖／記者吳翊緁攝）

賈永婕坦言震驚 重新認識林宅血案年代

不是不知道 而是從未真正被告知

電影《世紀血案》因拍攝過程未取得當事人及家屬同意而掀起軒然大波，相關討論已不只停留在影視製作倫理，更逐步延伸至台灣社會對歷史事件的集體記憶與理解落差。對此，賈永婕今（8）日凌晨也震驚發文，直言自己以為以《世紀血案》為時空背景的林宅血案發生在228年代，驚訝表示：「原來發生在自己成長的年代！」台北101董事長賈永婕今日在社群平台發文，坦率分享自己重新理解林宅血案的心路歷程，她直言在自己深入閱讀相關資料之前，始終以為林宅血案發生在228事件前後的白色恐怖年代，直到今天才驚覺原來整起事件發生在1980年，也就是自己成長的時期，這樣的時間落差，讓她感到難以置信，也對當年的社會環境產生強烈衝擊。賈永婕表示自己是在閱讀前立委劉進興整理的臉書貼文後，才首次完整接觸林宅血案的時間軸與細節，從事件發生的背景、過程到後續影響，清楚揭示這並非遙不可及的歷史，而是發生在一個被多數人認為「法治已逐漸穩定」的年代，她坦言正是這份具體而殘酷的細節，徹底顛覆了她長年以來對這起事件的模糊認知。針對外界質疑她「怎麼會不知道林宅血案」，賈永婕也進一步說明自己並非現在才知道事件存在，而是直到此刻才真正理解事件全貌，以及它發生的真實年代，她指出自己過去對林宅血案的認識，多半停留在模糊標籤與簡化敘事，並未被引導去思考，這樣的國家暴力其實就發生在她成長、生活、求學的年代，而非遙遠不可考的歷史篇章。賈永婕的發言也引發不少共鳴，被視為此次《世紀血案》風波中，另一個值得正視的面向，當影視作品尚未上映便引爆爭議，社會卻同時出現大量對歷史時間點的誤解，凸顯出台灣在歷史教育與公共記憶上的斷層，林宅血案不只是單一案件，而是一段仍待被完整理解的集體傷痕，也讓此次風波不再只是電影問題，而是一次重新面對歷史的契機。