我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（如圖）日前出席《世紀血案》記者會，受訪時說事件「沒那麼可怕」失言遭到炎上。（圖／記者林柏年攝）

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，然而製作方未取得當事人林義雄家屬授權就進行拍攝，引起大眾強烈譴責、發聲抵制，主要演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、黃河、夏騰宏接連道歉，仍止不住風波。而法律上如何讓《世紀血案》無法上映？律師陳君瑋今（8）日發文分析「被害人向製作公司提起假處分與民刑事訴訟」。《世紀血案》還未上映就引發爭議，許多人紛紛抵制喊「拒看」，就連演員群也表示未來將不參與電影相關活動。律師陳君瑋被問到，如何讓《世紀血案》無法上映？他表示法律一方面必須遏止扭曲事實的電影上映，但同時要兼顧不能過度干預言論自由，「可以採取定暫時狀態假處分制度與民刑事訴訟」。以「電影記者會上的不實與輕浮言論與不實腳本」為根據，像是李千娜受訪時說：「如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那它如果重啟，可能會重新翻整了這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖。」然而電影公司並不是司法單位，要如何翻案？另外，製作公司也被挖出曾經製作《幻術》，講述319槍擊事件，並指向由李登輝策劃，明顯與司法調查結論不符合。陳君瑋說明，法律上要提起假處分，應該同時向電影製作公司提起訴訟；至於被害人的部分，可以由「慈林教育基金會」擔任原告，向被告電影製作公司提起訴訟與假處分，這樣也不用再打擾林義雄一家人，造成家屬二度傷害。《世紀血案》引發網友抵制，演員也遭到炎上，昨日包括簡嫚書、楊小黎、李千娜、黃河、夏騰宏都發聲道歉、切割，表示當初是被劇組告知「有取得家屬授權」，才答應出演的。監製郭木盛受訪時坦承，在製作前確實未取得林義雄先生授權，電影是否會因抵制而胎死腹中？本人並未給出明確答案，僅表示目前正忙於處理後續補救與致歉事宜，後續將會視情況發聲明正式說明。