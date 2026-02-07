我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴薇拉透露自己曾收到《世紀血案》試鏡邀請。（圖／翻攝自Threads）

改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」電影《世紀血案》，因製片方未向事件受害者林義雄家屬等人同意就開拍，加上演員李千娜、楊小黎等人殺青記者會時，在鏡頭前燦笑且有「拍攝很開心」等發言，引起全台民眾抵制拒看。今（7）日女星賴薇拉透露，自己也曾收到製片方的試鏡邀請，不過自己讀完劇本後就拒絕出演了，因為她認為劇本中有重大問題，若是拍了一定會出事。模特兒兼演員賴薇拉在Threads透露，自己曾收到《世紀血案》試鏡邀請，但在閱讀部分劇本後便立刻決定拒演，「當拿到試鏡劇本的那一刻，看完劇本，我馬上就說這部不能拍，拍了之後會有太多問題」，同時她也透露「其實完全不需要拿到全劇本，光特約角色只看了部分劇本就知道這政治色彩太濃了。」同時賴薇拉也指出，劇中直接使用真實人物本名，在自己將文獻、人物，全部讀過了一遍之後，交叉比對劇本後覺得故事結構和故事敘事角度怪怪的 ，因此她決定拒絕本片拍攝。《世紀血案》爭議首先來自「是否取得當事人授權」，因劇組在拍攝過程中，並未取得林宅血案當事人林義雄及其家屬的正式同意或授權，就用歷史真實人物與事件進行創作，導致出演演出也全數遭到網友、民眾抵制今日主演楊小黎、簡嫚書、李千娜陸續道歉後，稍早《世紀血案》片方也發聲道歉，表示初衷只是想讓大眾用不同角度認識歷史，同時為沒事前取得林義雄同意道歉。《世紀血案》製片方在聲明中特別提到，林義雄先生為國人尊敬的黨外運動前輩，其家人遭逢的不幸事件，當年全國哀悼，製作團隊對此絕無任何不敬之意，對於未能在第一時間主動登門請教與說明，製作單位也表達歉意，並強調未來將以最高尊重為前提，主動溝通、虛心傾聽各方意見與指教。