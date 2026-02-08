我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（左起）夏騰宏、寇世勳、楊小黎簡嫚書出席《世紀血案》殺青記者會，活動一公開，外界才知道林義雄的「林宅血案」被翻拍成電影，因為夏騰宏一句「只能看著照片揣摩和想像神韻」來詮釋林義雄，遭到外界質疑沒獲得受害者授權同意，直言翻拍是二次揭開林義雄與其家人傷疤。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

電影《世紀血案》尚未正式上映，卻已掀起罕見的輿論風暴，該片因改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻被在未取得當事人林義雄家屬授權的情況下直接拍攝，引發社會強烈反彈，不僅遭到網友抵制，更讓主要演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、黃河、夏騰宏接連發聲道歉，同時他們也切割製片方，表示當初是被劇組告知「有取得家屬授權」，才答應出演的。在片中飾演林義雄的夏騰宏發表650字的聲明，直言自己基於合約與製作方保證而投入演出，卻忽略了主動進行田調與徵詢當事人意願的重要性，為此他向林義雄先生致歉，並明確表示不認同製作方作法，未來將不再參與該片任何宣傳或相關活動。飾演施明德的黃河，在聲明中提到自己對台灣歷史一直抱有深厚情感，正因如此，當初接到邀約時內心其實相當不安，他透露，拍攝前曾主動向劇組提出希望能拜訪家屬，卻被告知「家屬不願受訪」，事後才發現這是一場誤導，黃河反省自己即使有合約保障，仍應主動確認「尊重是否真正落實」，並停止所有宣傳行程，目前也正與法律顧問討論合約與法務後續。在片中擔任追查真兇記者的簡嫚書，在聲明中以「憤怒與羞愧」形容自己的心情，她指出，製作公司在合約中明確載明已取得合法授權，直到殺青後的記者會當天，才從新聞與輿論中得知真相，讓她深感被欺騙，也無法原諒自己在無意間成為「加害結構」的一部分。簡嫚書宣布退出《世紀血案》演出團隊，拒絕參與任何後續宣傳。李千娜同樣成為輿論焦點，她在片中飾演虛構角色「雜貨店老闆娘」，因出席記者會時失言，稱案件「好像沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」，遭到網友猛烈抨擊，她發出道歉聲明，承認自己言論輕率、未善盡演員查證責任，只因過去對製作人的信任便答應客串演出，李千娜除向林義雄及其家屬致歉外，也宣布將參與該片的全數片酬捐贈給慈林基金會，希望以實際行動彌補造成的傷害。而楊小黎則發表長達1077字的聲明，態度同樣強硬切割製作方，她直言，「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提」，強調若在拍攝前就清楚知道這種狀況，會直接拒絕出演《世紀血案》。相較於演員接連致歉、退出宣傳，製作方的回應則引發更多爭議，監製郭木盛曾坦言「拍完才打算找林義雄」，並強調拍片初衷是希望讓更多人認識這段歷史，卻未能平息外界怒火，多名演員也在聲明中一致指出，製作方在合約中載明已取得合法授權，導致演職人員是在受騙與誤導的情況下投入拍攝，成為這場風波的最大受害者之一。