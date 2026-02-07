我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（中）在《世紀血案》記者會中發言惹議。（圖／記者林柏年攝）

電影《世紀血案》因改編台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻被外界質疑未取得當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，在尚未上映前便引發強烈輿論反彈，再加上李千娜在殺青記者會中提及：「好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」，該段發言曝光後引起全網怒火，即使她今（7）日已經發聲明道歉，不過怒火仍平息不了，甚至有許多網友發起拒看她出演的除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》，為此中華文化總會回應，「節目將進行適當調整。」《WE ARE 我們的除夕夜》製作單位中華文化總會稍早回應李千娜爭議一事，「有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，主辦單位文化總會表示，節目為今年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待」，間接透露會刪減李千娜橋段。爭議源頭起於本月初，《世紀血案》舉辦殺青媒體記者會時，李千娜談及電影所改編的真實案件「林宅血案」時表示，若案件重啟調查，「好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」，該段發言曝光後，立刻引發網友強烈反彈，認為她的說法對受難者及其家屬缺乏同理心，也質疑她根本沒有充分理解故事背景就輕率發言。面對排山倒海的批評聲浪，李千娜於今日發聲明道歉，坦承自己在發言時欠缺周全思考，言論不當且過於輕率，並對造成的傷害表達歉意，她同時宣布，將把自己在《世紀血案》中獲得的全數片酬捐贈給慈林基金會，希望能以實際行動承擔責任，聲明中，她提到自己當初是基於製作方保證「已取得受害者家屬授權」才參與演出，未能事前深入查證，是自身疏失。