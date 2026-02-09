我是廣告 請繼續往下閱讀

日本第51屆眾議院選舉8日投開票，自民黨席次不僅確定過半，甚至單獨跨越三分之二的310席門檻，日本首相高市早苗掀起的熱潮，也讓自民黨創下史上最高席次紀錄。根據NHK最新開票數據，截止至台灣時間9日凌晨1時30分，總席次465席之中，自民黨已豪取316席，單獨跨越三分之二門檻，同屬執政聯盟的日本維新會也拿到33席，席次甚至僅比在野的中道改革46席略低，另一在野黨國民民主黨僅獲28席，參政黨則獲得13席。高市早苗率領自民黨拿下316席，已確定打破日本歷代眾議院選舉最多席次紀錄，盤點日本眾議院選舉歷史，單一政黨獲得最多席次紀錄是在2009年的選舉中，由鳩山由紀夫帶領的民主黨拿下308席，打破原先由自民黨保持的紀錄，當屆選舉總席次共480席。自民黨最高席次紀錄是1986年選舉，此次也罕見的參眾兩院同時進行選舉，當時眾議院席次共有512席，自民黨斬獲300席，獲得壓倒性大勝，若包含追加候補席次則拿下304席。進入21世紀後，隨著日本眾議院席次兩度減少，由原先的480席先減少為475席，後又減為465席，自民黨從未突破過300席，最高點落在2005年由前首相小泉純一郎擔任自民黨總裁時，取得296席；已故前日本首相安倍晉三期間，在2012與2014年選舉，分別獲得294席與291席；此次高市早苗一舉打破日本國會選舉紀錄。