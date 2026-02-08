電影《世紀血案》翻拍林宅血案引發軒然大波，長年記錄台灣民主運動的紀錄片導演陳麗貴在臉書發文透露，早在2005年曾有藝文團體改編林義雄故事作為編舞素材，當時林義雄嚴正拒絕，強調自己的生平與思想都在著作裡，「不希望有人再去編造杜撰或創作」，甚至撂下重話：「百年後若有人這麼做，他會叫奐均（林義雄長女）去告他們。」陳麗貴質疑，當年的警總發言人後代執導此片，究竟意欲何為。
陳麗貴轉述林義雄 不希望傷痛有任何創作或杜撰
陳麗貴回憶，長年追隨林義雄參與人民作主運動的志工，都深知那樁發生在40多年前的滅門慘案，是不可言說、不忍回望的巨大傷痛。2005年，蔡瑞月基金會曾有意以林義雄的故事編舞《林義雄靜默的腳步》，當她轉告林義雄時，沒想到對方神情嚴肅地拒絕，認為不該再有任何形式的創作或杜撰。此後，只要有人想以林義雄為題材創作，陳麗貴都會以此轉告，勸退對方。
陳麗貴指出，2020年林宅血案發生40周年，累積了半輩子的創痛如山洪爆發，身心瀕臨崩潰的林義雄，拉著妻子方素敏衝到母親與雙胞胎女兒的墓園放鞭炮。他在墓前對妻子說：「40年了，我們該放下了！」看似反常的舉動，在陳麗貴眼中是「淒入肝脾、椎心刺骨」的自我療傷與宣洩。
《世紀血案》 導演是威權者後代 陳麗貴質疑是對社會的挑釁
對於此次《世紀血案》的爭議，陳麗貴更將矛頭指向導演徐琨華的背景。徐琨華的祖父是當年警備總部發言人徐梅鄰，父親則是導演徐小明。陳麗貴指出，徐小明1995年執導的《去年冬天》雖以美麗島事件為背景，卻將其簡化為一段背德的師生戀與復仇故事，扭曲了歷史意義。徐琨華作為威權體制的後代，在血案未明、真相大濛之際拍攝此片，且劇組姿態輕挑，陳麗貴痛批：「這就是一種對社會的挑釁與傷害，更何況是對家屬！」
根據台灣電影網，陳麗貴1979年出生，台灣大學外文系奧斯汀德州大學視聽教育研究所畢業。長期關注民主發展與女性權益，曾任國家電影資料館董事，以《祝你生日快樂，凱迪》獲金穗獎之優等紀錄錄影帶。作品有《紅色戒嚴》、《暗暝e 月光》、《南半球最璀璨的星星》。
資料來源：陳麗貴臉書、台灣電影網
陳麗貴臉書全文
長年追隨林義雄先生參與人民作主運動的志工，都學會低調行事與謹言慎行，更不會輕易地去碰觸40多年前發生的那件事，我們都知道那是不可言說，不忍回望，卻又揮之不去的巨大傷痛。
2005年，蔡瑞月基金會以林義雄的故事編舞「林義雄靜默的腳步」，我很興奮的將此事告知林先生，沒想到林先生竟然很正色地告訴我，他的生平事蹟與他的思想都已經寫在自己的著作中，不希望有人再去編造杜撰或創作。百年後，若有人這麼做，他會叫奐均去告他們。
此後，若有人告訴我，想以林先生的故事從事任何創作，我都會把這段話轉告他們。
也許有人會覺得林先生不近人情，那是因為他們不了解何謂凄入肝脾、椎心刺骨。90年代林先生返台後陸續成立慈林教育基金會與核四公投促進會，期以教育文化提升民族心靈，並以實際行動深化台灣民主，那是他對台灣的愛，也是他的自我療傷。除了每年228在義光教會與慈林墓園舉辦追思會之外，林先生鮮少對外提及1980年發生的那件往事。
2020年，血案發生40周年之際，積累40年的創痛與壓力一夕之間如山洪爆發，身心崩潰的林先生拉著林太太衝到母親和雙胞胎女兒的墓園放鞭炮。沒錯，放 鞭 炮！ 林先生對林太太說：40年了，我們該放下了！
我們該放下了! 但是，他放下了嗎？ 他放得下嗎？
40年了，血案未明，真相大濛。當初加害者集團警總發言人徐梅鄰的孫子徐琨華導演拍攝《世紀血案》，用意為何？是為了翻轉歷史詮釋？還是為了製造台灣內部的衝突？而徐琨華的父親徐小明也是電影導演，1995年曾執導以美麗島事件為背景的《去年冬天》；該片描述一位眷村女子與老師相戀，並為其墮胎。帶著墮胎後流血不止的身軀搭車北返，途中目睹美麗島事件，老師男友被軍警毆打並遭逮捕。女子以為男友已死，為替男友復仇，製作土製炸彈重返美麗島現場，結果事敗被捕入獄。十多年後，女子出獄，發現前男友不但沒死而且還已經再婚生子。前男友與當年熱血革命的夥伴都已背棄當年理想，投入資本主義社會中隨波逐流……。
將台灣民主史上重大事件化約為一段背德、負心、背棄理想的師生戀情，是否也是刻意以虛構人物的道德瑕疵去淡化、扭曲《美麗島事件》的歷史意義？
《世紀血案》毫無前奏，突告殺青，宣傳記者會上演員的輕佻談話引起社會譁然。據說影片劇本還在修改中，但不管影片最終如何呈現，光是這樣的殺青姿態就是一種對社會的挑釁與傷害，更何況是對家屬！
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳麗貴回憶，長年追隨林義雄參與人民作主運動的志工，都深知那樁發生在40多年前的滅門慘案，是不可言說、不忍回望的巨大傷痛。2005年，蔡瑞月基金會曾有意以林義雄的故事編舞《林義雄靜默的腳步》，當她轉告林義雄時，沒想到對方神情嚴肅地拒絕，認為不該再有任何形式的創作或杜撰。此後，只要有人想以林義雄為題材創作，陳麗貴都會以此轉告，勸退對方。
陳麗貴指出，2020年林宅血案發生40周年，累積了半輩子的創痛如山洪爆發，身心瀕臨崩潰的林義雄，拉著妻子方素敏衝到母親與雙胞胎女兒的墓園放鞭炮。他在墓前對妻子說：「40年了，我們該放下了！」看似反常的舉動，在陳麗貴眼中是「淒入肝脾、椎心刺骨」的自我療傷與宣洩。
《世紀血案》 導演是威權者後代 陳麗貴質疑是對社會的挑釁
對於此次《世紀血案》的爭議，陳麗貴更將矛頭指向導演徐琨華的背景。徐琨華的祖父是當年警備總部發言人徐梅鄰，父親則是導演徐小明。陳麗貴指出，徐小明1995年執導的《去年冬天》雖以美麗島事件為背景，卻將其簡化為一段背德的師生戀與復仇故事，扭曲了歷史意義。徐琨華作為威權體制的後代，在血案未明、真相大濛之際拍攝此片，且劇組姿態輕挑，陳麗貴痛批：「這就是一種對社會的挑釁與傷害，更何況是對家屬！」
根據台灣電影網，陳麗貴1979年出生，台灣大學外文系奧斯汀德州大學視聽教育研究所畢業。長期關注民主發展與女性權益，曾任國家電影資料館董事，以《祝你生日快樂，凱迪》獲金穗獎之優等紀錄錄影帶。作品有《紅色戒嚴》、《暗暝e 月光》、《南半球最璀璨的星星》。
資料來源：陳麗貴臉書、台灣電影網
陳麗貴臉書全文
長年追隨林義雄先生參與人民作主運動的志工，都學會低調行事與謹言慎行，更不會輕易地去碰觸40多年前發生的那件事，我們都知道那是不可言說，不忍回望，卻又揮之不去的巨大傷痛。
2005年，蔡瑞月基金會以林義雄的故事編舞「林義雄靜默的腳步」，我很興奮的將此事告知林先生，沒想到林先生竟然很正色地告訴我，他的生平事蹟與他的思想都已經寫在自己的著作中，不希望有人再去編造杜撰或創作。百年後，若有人這麼做，他會叫奐均去告他們。
此後，若有人告訴我，想以林先生的故事從事任何創作，我都會把這段話轉告他們。
也許有人會覺得林先生不近人情，那是因為他們不了解何謂凄入肝脾、椎心刺骨。90年代林先生返台後陸續成立慈林教育基金會與核四公投促進會，期以教育文化提升民族心靈，並以實際行動深化台灣民主，那是他對台灣的愛，也是他的自我療傷。除了每年228在義光教會與慈林墓園舉辦追思會之外，林先生鮮少對外提及1980年發生的那件往事。
2020年，血案發生40周年之際，積累40年的創痛與壓力一夕之間如山洪爆發，身心崩潰的林先生拉著林太太衝到母親和雙胞胎女兒的墓園放鞭炮。沒錯，放 鞭 炮！ 林先生對林太太說：40年了，我們該放下了！
我們該放下了! 但是，他放下了嗎？ 他放得下嗎？
40年了，血案未明，真相大濛。當初加害者集團警總發言人徐梅鄰的孫子徐琨華導演拍攝《世紀血案》，用意為何？是為了翻轉歷史詮釋？還是為了製造台灣內部的衝突？而徐琨華的父親徐小明也是電影導演，1995年曾執導以美麗島事件為背景的《去年冬天》；該片描述一位眷村女子與老師相戀，並為其墮胎。帶著墮胎後流血不止的身軀搭車北返，途中目睹美麗島事件，老師男友被軍警毆打並遭逮捕。女子以為男友已死，為替男友復仇，製作土製炸彈重返美麗島現場，結果事敗被捕入獄。十多年後，女子出獄，發現前男友不但沒死而且還已經再婚生子。前男友與當年熱血革命的夥伴都已背棄當年理想，投入資本主義社會中隨波逐流……。
將台灣民主史上重大事件化約為一段背德、負心、背棄理想的師生戀情，是否也是刻意以虛構人物的道德瑕疵去淡化、扭曲《美麗島事件》的歷史意義？
《世紀血案》毫無前奏，突告殺青，宣傳記者會上演員的輕佻談話引起社會譁然。據說影片劇本還在修改中，但不管影片最終如何呈現，光是這樣的殺青姿態就是一種對社會的挑釁與傷害，更何況是對家屬！