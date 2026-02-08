我是廣告 請繼續往下閱讀

▲電影《世紀血案》拍攝內容以林宅血案為主題，因未取得授權和演員發言惹議。（圖／翻攝自施明德文化基金會）

電影《世紀血案》翻拍林宅血案引發軒然大波，長年記錄台灣民主運動的紀錄片導演陳麗貴在臉書發文透露，早在2005年曾有藝文團體改編林義雄故事作為編舞素材，當時林義雄嚴正拒絕，強調自己的生平與思想都在著作裡，「不希望有人再去編造杜撰或創作」，甚至撂下重話：「百年後若有人這麼做，他會叫奐均（林義雄長女）去告他們。」陳麗貴質疑，當年的警總發言人後代執導此片，究竟意欲何為。陳麗貴回憶，長年追隨林義雄參與人民作主運動的志工，都深知那樁發生在40多年前的滅門慘案，是不可言說、不忍回望的巨大傷痛。2005年，蔡瑞月基金會曾有意以林義雄的故事編舞《林義雄靜默的腳步》，當她轉告林義雄時，沒想到對方神情嚴肅地拒絕，認為不該再有任何形式的創作或杜撰。此後，只要有人想以林義雄為題材創作，陳麗貴都會以此轉告，勸退對方。陳麗貴指出，2020年林宅血案發生40周年，累積了半輩子的創痛如山洪爆發，身心瀕臨崩潰的林義雄，拉著妻子方素敏衝到母親與雙胞胎女兒的墓園放鞭炮。他在墓前對妻子說：「40年了，我們該放下了！」看似反常的舉動，在陳麗貴眼中是「淒入肝脾、椎心刺骨」的自我療傷與宣洩。對於此次《世紀血案》的爭議，陳麗貴更將矛頭指向導演徐琨華的背景。徐琨華的祖父是當年警備總部發言人徐梅鄰，父親則是導演徐小明。陳麗貴指出，徐小明1995年執導的《去年冬天》雖以美麗島事件為背景，卻將其簡化為一段背德的師生戀與復仇故事，扭曲了歷史意義。徐琨華作為威權體制的後代，在血案未明、真相大濛之際拍攝此片，且劇組姿態輕挑，陳麗貴痛批：「這就是一種對社會的挑釁與傷害，更何況是對家屬！」根據台灣電影網，陳麗貴1979年出生，台灣大學外文系奧斯汀德州大學視聽教育研究所畢業。長期關注民主發展與女性權益，曾任國家電影資料館董事，以《祝你生日快樂，凱迪》獲金穗獎之優等紀錄錄影帶。作品有《紅色戒嚴》、《暗暝e 月光》、《南半球最璀璨的星星》。