▲林宅血案唯一生還者林奐均（左），在22年前奪金曲獎「最佳宗教音樂專輯獎」。（圖／翻攝自ShengJu YANG@YouTube）

電影《世紀血案》翻拍爭議延燒，1980年震驚社會的「林宅血案」再度成為輿論焦點。在歷史的巨大傷痕之外，當年9歲、身中6刀生還的長女林奐均，選擇以音樂與信仰療癒生命。時光倒回22年前，在第15屆金曲獎頒獎典禮上，林奐均獲得最佳宗教音樂獎，主持人陶晶瑩（陶子）曾哽咽地介紹她，當時陶晶瑩表示，林奐均曾經怨恨世界讓她遭遇這種事，但是後來靠著音樂療癒自己，帶著甜甜的笑容出席典禮。2004年（民國93年）5月8日，第15屆金曲獎於國父紀念館盛大舉行。當晚星光熠熠，但在頒發「最佳宗教音樂專輯獎」前，氣氛顯得格外不同。主持人陶晶瑩在介紹入圍者林奐均時，難掩激動情緒，語帶哽咽地介紹，「大家還記得嗎，她是那位倖存下來的小女孩，被狠砍幾刀，心中曾經帶有怨恨，但是她以音樂和信仰繼續活下來。」林宅血案發生於1980年2月28日，當時美麗島事件被告林義雄在看守所期間，他的六十多歲母親游阿妹及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均被刺殺身亡，長女林奐均受重傷，此案至今仍未偵破，已成懸案。電影《世紀血案》因未經林義雄本人授權改編「林宅血案」而引發社會爭議，也讓這起1980年代的悲劇再度受到關注。林奐均成長後赴美留學，於2002年9月返台，投身基督教音樂創作。她在2003年發行的專輯《你是我的最愛》，一舉入圍第15屆金曲獎最佳專輯、最佳演唱人及最佳作詞人三項大獎，獲得「最佳宗教音樂專輯獎」。頒獎典禮當晚，林奐均身穿一襲典雅禮服上台領獎，她的神情平靜而溫柔，臉上帶著淡淡的笑容。當時她上台致詞表示：「謝謝大家，我是林奐均，我想要感謝主耶穌讓我有快樂唱歌的希望。我想要感謝我先生，謝謝你，You make me beautiful and strong（是你讓我變得美麗與堅強）。」與此同時，林奐均也特別把此一榮耀獻給在台下的父親林義雄與母親方素敏，「我還要謝謝爸爸媽媽，謝謝你們從小就很有耐心地在家裡聽我唱歌。」