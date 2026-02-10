我是廣告 請繼續往下閱讀

如果談判始終沒有進展到正式報價的階段（這並非不可能），那麼勇士隊根本無需將格林——或者任何特定球員——擺上談判桌。

▲在交易截止日前，聯盟普遍認為若要換得阿德托昆博，勇士必須送出格林或巴特勒（Jimmy Butler）來匹配薪資。然而，鄧利維在周日憤怒駁斥了這類說法。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基公鹿在截止日前從未認真考慮交易阿德托昆博。

▲密爾瓦基公鹿在截止日前從未認真考慮交易阿德托昆博。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士轉向與老鷹隊達成交易，送出庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield），換回30歲的長人波爾辛吉斯。（圖／取自金州勇士X）

由於在波爾辛吉斯的交易中並未送出任何選秀權，且其3000萬美元的合約即將到期，勇士在今年夏天將擁有極佳的薪資彈性與選秀權籌碼。