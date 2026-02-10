金州勇士總經理麥克-鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）於日前打破沉默，針對交易截止日前的各種傳聞進行全面回應。在勇士以99：105不敵湖人的賽前，鄧利維詳述了球隊在追逐「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與交易來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）之間的轉折。而外界最關注的「格林（Draymond Green）交易羅生門」，《舊金山標準報》隨隊記者Danny Emerman認為鄧利維並未說謊，也解釋了這件「薛丁格的交易案」背後內幕。
總管否認曾考慮格林？是誰在說謊？
在交易截止日前，聯盟普遍認為若要換得阿德托昆博，勇士必須送出格林或巴特勒（Jimmy Butler）來匹配薪資。格林本人也在其Podcast節目中坦言，當時感覺自己極大機率會被送往密爾瓦基，因為鄧利維在溝通時「從未排除他被交易的可能性」。
然而，鄧利維在周日憤怒駁斥了這類說法，強調格林離隊「從未是一個可能性，甚至連邊都沒沾上」。隨隊記者質疑：「如果格林的交易最終沒有達成，那麼是否可以斷定阿德托昆博的交易也從未接近達成？」對此鄧利維認為自己的意思遭到曲解了。
為何總管與球員的認知存在如此巨大的落差？Emerman分析，鄧利維可能並未說謊：「如果談判始終沒有進展到正式報價的階段（這並非不可能），那麼勇士隊根本無需將格林——或者任何特定球員——擺上談判桌。他們的報價無論如何都會以選秀權為核心。 」
字母哥從未接近交易 勇士也無須交出底牌
Emerman解釋說，事實上，密爾瓦基公鹿在截止日前從未認真考慮交易阿德托昆博。由於對話根本沒有進展到「正式報價」的階段，勇士隊自然不需要真正將格林或是任何特定球員「擺上檯面」。
「這就像『薛丁格的交易』提案一樣。鄧利維不需要確保格林留在金州勇士隊，因為根本沒有什麼交易可做。」因此，在公鹿拒絕深入對談的情況下，鄧利維在法律與技術層面上確實可以聲稱他「從未考慮交易格林」，因為那個需要格林作為籌碼的交易場景根本沒有發生。
交易得到波爾辛吉斯 勇士迅速指損
在追逐頂級巨星未果後，勇士迅速轉向與老鷹隊達成交易，送出庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield），換回30歲的長人波爾辛吉斯。
鄧利維對此表示，這是一次類似去年引進巴特勒的豪賭。雖然波爾辛吉斯自1月7日後便因傷缺陣，且本季僅出賽17場，但勇士醫療團隊對其恢復狀況充滿信心。鄧利維直言：「我們送出的也是處於類似狀況、難以留在場上的球員（指庫明加），這是一個醫學上的風險與回報評估。」
波爾辛吉斯目前已抵達洛杉磯與球隊會合，並與柯瑞（Steph Curry）進行了深度交流。他表示希望能趕在明星賽後、2月19日對陣老東家塞爾提克的比賽中迎來首秀。
勇士沒有給出選秀權 今夏可能還有動作
鄧利維強調，截止日的動作不僅是為了現有的28勝25負戰績進行微調，更是為了夏季的補強做準備。由於在波爾辛吉斯的交易中並未送出任何選秀權，且其3000萬美元的合約即將到期，勇士在今年夏天將擁有極佳的薪資彈性與選秀權籌碼。
「我們擁有達成大宗交易所需的『物資』，」鄧利維信心十足地表示，「如果我們真的要追求偉大的球員，我們依然保有所有的年輕資產與選秀火力。」
消息來源：舊金山標準報
