▲勇士在交易截止日前空手而回，讓他們必須面對將冠軍功勳格林被擺上交易談判桌的局面。（圖／美聯社／達志影像）

▲在送走庫明加與希爾德（Buddy Hield）後，勇士其實給了穆迪（Moses Moody）一張無形的「信任支票」。（圖／金州勇士官方X）

勇士很可能可以保住季後賽名額，他們最大的推手是洛杉磯快艇隊

▲快艇在關鍵衝刺期，他們竟送走哈登（James Harden）與內線核心祖巴茨（Ivica Zubac）。（圖／美聯社／達志影像）

▲小鄧利維與勇士老闆拉科布（Joe Lacob）目前正玩著危險的遊戲：他們在等待夏天重啟字母哥交易的機會，同時祈禱波爾辛吉斯脆弱的身體能撐起下半季。（圖／美聯社／達志影像）

2026年的NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日對金州勇士而言，無疑是一場充滿煙霧彈與高層博弈的心理戰。勇士這一段時間的交易很無趣，看起來他們又將虛耗柯瑞（Stephen Curry）的巔峰一年。但當外界都將焦點放在「追逐字母哥失敗」以及「庫明加（Jonathan Kuminga）離隊」時，仔細觀察目前聯盟的局勢可發現，勇士隊在混亂的西區軍備競賽中，竟意外因對手洛杉磯快艇交易中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）後「自我解體」而成為潛在贏家。勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在截止日後的記者會上，與媒體爆發了極其僵硬的對話。當記者假設追求「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）必然涉及格林（Draymond Green）或巴特勒（Jimmy Butler）作為籌碼時，小鄧利維以連聲的「不、不、不」粗暴打斷。這種反常的防禦姿態，恰恰反映出勇士高層目前的窘迫。勇士既想維持「奪冠窗口」的假象以安撫庫里（Stephen Curry），又不願透支未來選秀權。小鄧利維試圖迴避格林被擺上貨架的事實，但數據不說謊——要換來5410萬美元年薪的字母哥，如果不送出隊內前二的高薪合約，在薪資規章下根本是天方夜譚。這種「既要又要」的矛盾，讓勇士在截止日錯失了補進第二球星的最佳時機。但尷尬的是在交易截止日前空手而回，讓他們必須面對將冠軍功勳擺上交易談判桌的局面。鄧利為要怎麼面對格林？脾氣火爆的後者在下半季會不會發作？肯定將是一個有趣看點。在送走庫明加與希爾德（Buddy Hield）後，勇士其實給了穆迪（Moses Moody）一張無形的「信任支票」。過去兩年，穆迪始終處於交易傳聞的核心，但他卻展現了驚人的職業素養。周日對陣湖人，。在巴特勒賽季報銷、庫里傷停的黑暗期，。如果勇士這場內部開發的豪賭能贏，穆迪將成為比波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）更具CP值的資產。雖然勇士這次交易截止日前的操作乏善可陳，交易得到波爾辛吉斯也是為了解決庫明加合約和巴特勒受傷的無奈之舉，並無實質上提升。但令人意外的是，交易截止日後，。對方幾筆重建式交易，基本上宣告放棄了這個賽季。在交易之前，快艇一度在19場比賽中的16場，但。這讓原本有望超車勇士、挺進西區前8的快艇，瞬間戰力大減。不只如此，獨行俠送走戴維斯（Anthony Davis）、灰熊送走傑倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.），這些，這些球隊展望賽季，變相給了傷兵滿營的勇士一個呼吸的空間。即使波爾辛吉斯要到明星賽後才能回歸，勇士只要能守住目前的勝率，在對手紛紛重建的背景下，保住季後賽門票已不再是天方夜譚。但這也側面說明了，，而且根本在季後賽也走不遠。小鄧利維與勇士老闆拉科布（Joe Lacob）目前正玩著危險的遊戲：他們在等待夏天重啟字母哥交易的機會，同時祈禱波爾辛吉斯脆弱的身體能撐起下半季。雖然勇士目前看來是祖巴茨交易與西區動盪的受益者，但這種「靠對手退步」來維持地位的現狀，對於正值巔峰末期的庫里來說，無疑是一種巨大的浪費。如果穆迪能持續兌現他的支票，或許勇士的2026-27賽季還有戲；否則，這座王朝的落幕，恐怕會比預期中更加沉悶。