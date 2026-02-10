2026年農曆年前換新鈔正式開跑，央行公告兌換期間為2月9日至2月13日，共5個營業日，全台8家金融機構、455家指定分行同步辦理。除臨櫃兌換外，不少銀行也開放ATM直接提領新鈔，中信銀7-11、台新銀指定賣場、台銀、兆豐與國泰世華ATM皆可領取。另外有網友實測，透過台銀特定ATM可一次蒐集200、2000元等不同面額特殊鈔券，不過500元大多仍需臨櫃換取，提供給想要湊齊5色鈔的民眾參考。
2026年換新鈔正式上路！時間、地點一覽
農曆春節前夕，2026年換新鈔作業正式啟動。中央銀行公告，新鈔兌換期間自2月9日至2月13日，為期5個營業日。民眾可前往全台8家金融機構，包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀及郵局，合計455家指定分行辦理兌換。為加速人流消化，部分分行將視狀況加設新鈔兌換專櫃，縮短排隊等候時間。
臨櫃換新鈔不需攜帶證件，也無須填寫申請單，只要準備等額舊鈔並向櫃檯說明需求即可。不過仍有兌換上限規定，其中百元鈔每人最多可換100張，500元與1000元鈔券則依各分行現場庫存數量彈性供應。
2026換新鈔「ATM湊5色鈔」！一票人實測領到了
有網友曾在Threads分享，若想在過年前換到特殊面額的新鈔，其實不一定要排隊臨櫃，台灣銀行部分ATM就能直接提領200元與2000元鈔券，建議大家事前可先至台銀官網查詢哪些分行ATM支援該面額。
實際操作時，金額一定要「剛剛好」輸入，例如想拿2000元鈔券就直接輸入2000元，若選擇其他金額，系統可能會自動改配1000元與100元鈔券，「讓今年紅包來個不一樣的吧！」
貼文曝光後，不少網友回報成功經驗，「我昨天去領也是，本來沒有要收集五色鈔，意外領到200的，又看到有領2000的機台，就順便來解鎖一下」、「剛排完隊才看到這篇，還好只等了十五分鐘就就換到」。不過原PO也提醒，500元新鈔多數ATM並未提供，若有需求仍建議臨櫃兌換。
台灣銀行可提領2000元鈔券ATM據點一覽
📍台中分行：台中市西區自由路一段140號
📍鳳山分行：高雄市鳳山區曹公路20號
📍豐原分行：台中市豐原區中正路302號
📍苓雅分行：高雄市苓雅區青年一路261號
📍松山分行：台北市信義區忠孝東路四段560號
📍新店分行：新北市新店區寶中路45號
📍武昌分行：台北市中正區武昌街一段49號
◼︎台灣銀行特殊鈔券電子地圖查詢：
https://bot.map.com.tw/search_engine/search_atm.asp
不用臨櫃排隊也能換！5大銀行ATM直接領新鈔
📌中國信託ATM：中國信託宣布，2月11日至2月13日於全台151間7-11門市ATM供應限量1000元新鈔。
◼︎7-11換新鈔門市查詢：
https://www.ctbcbank.com/twrbo/zh_tw/index/h_locate_index/h_2026NewbanknoteATMlocate_inquiry.html。
📌台新銀行ATM：配合央行時程，2月9日至2月17日在指定新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM新鈔提領服務，讓民眾採買年貨同時完成換鈔。
◼︎台新銀行換新鈔賣場據點：
https://www.taishinbank.com.tw/TSB/personal/common/important-notice/TSBankImportantNotice-001449/。
📌台灣銀行ATM：換鈔期間，各分行至少配置一台ATM全數補入新鈔，提供直接提領。
📌兆豐銀行ATM：各分行臨櫃與ATM酌量供應新鈔，數量有限，建議事前向鄰近分行洽詢。
📌國泰世華ATM：將於台北捷運站內人流密集站點的ATM投放新鈔。
央行換新鈔地圖上線！一鍵查附近據點
為方便民眾查詢，中央銀行與Google地圖合作推出「2026換新鈔地圖」，整合全台455家指定兌換據點，只要開啟地圖即可快速掌握住家或工作地點附近可換新鈔的分行位置。
📍2026春節前8家金融機構指定新鈔兌換地點查詢：https://reurl.cc/W8aYDO
資料來源：中國信託官網、台新官網、台銀官網
