我是廣告 請繼續往下閱讀

歌詞藏針！重提巴瑞亞「鎖死」詹皇黑歷史

史上最慘低潮！詹皇坦言：當年打得像坨屎

文化里程碑！女神卡卡、瑞奇馬汀驚喜助陣

2026年超級盃（Super Bowl LX）於今（9）日圓滿落幕，除了西雅圖海鷹與新英格蘭愛國者的激烈對決，中場秀主秀、饒舌天王「壞痞兔」Bad Bunny的演出更成為全球話題焦點。Bad Bunny不僅創下首位以全西班牙文領銜中場秀的紀錄，他在演出金曲〈El Apagón〉時，一段暗諷湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的歌詞，更讓無數NBA球迷瞬間回憶湧現。在充滿拉丁風情的舞台上，Bad Bunny唱出：「還有巴瑞亞（JJ Barea），那個比LeBron更早拿到總冠軍的人。」這句歌詞出自他2022年向波多黎各籃球英雄巴瑞亞致敬的作品。這段歌詞瞬間帶領全場觀眾回到2011年NBA總決賽。當年效力於達拉斯獨行俠、身高僅178公分的巴瑞亞，在關鍵第四戰被放入先發後，意外成了熱火三巨頭的惡夢。詹姆斯在該系列賽最後三戰場均僅15.1分，第四戰更只有慘不忍睹的8分進帳。巴瑞亞事後曾自豪回憶，當年他在防守端對詹姆斯施加極大壓力，「我能感覺到他在第四戰後，進攻端的自信心完全消失了。」事實上，這段往事也是詹姆斯心中永遠的痛。他曾在個人Podcast中直言不諱地表示，2011年總決賽是他職業生涯最低谷的時候，並以「我打得像一坨屎」來形容當年的表現。然而，這次在超級盃舞台上的「開嗆」並未破壞兩人的私交。Bad Bunny與詹姆斯現實生活中是非常要好的朋友，詹姆斯不僅曾多次飛往波多黎克力挺對方的演唱會，甚至在得知Bad Bunny獲選為中場秀嘉賓時，第一時間在社群媒體恭喜他：「這真的超級強！他是我的好兄弟。」除了這段充滿話題性的歌詞，Bad Bunny的中場秀也被評為「文化里程碑」。他邀請到女神卡卡（Lady Gaga）驚喜現身，兩人以騷沙（Salsa）風格重編金曲〈Die With a Smile〉，並由另一位拉丁天王瑞奇馬汀（Ricky Martin）領唱〈Lo Que Le Pasó a Hawaii〉，現場更將波多黎各的街道、婚禮儀式搬上體育場，展現強大的拉丁文化自信。