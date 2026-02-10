我是廣告 請繼續往下閱讀

▲S媽（右）否認為了爭產與具俊曄（左）打官司。（圖／記者吳翊緁攝影）

大S徐熙媛去年2月2日赴日旅遊期間病逝，傳出S媽之後開始到處聯繫律師、詢問大S的遺產該怎麼處理，更找上李靚蕾委任的律師團隊，私下防著具俊曄爭產。對於週刊報導，S媽回應：「我痛恨打官司，勞民傷財，謝謝。」否認為了遺產和具俊曄打官司。今日週刊爆出S媽為了防止具俊曄搶走大S上億遺產，私下找律師團隊，而具俊曄後來也找律師維護自身權益。根據《壹蘋新聞網》報導，S媽否認新聞內容，回應：「我痛恨打官司，勞民傷財，謝謝。」事實上，具俊曄痛失大S後陷入悲傷之中，但去年仍特地在IG上發文，「熙媛留下來的寶貴的遺產，所有的遺產，（是）熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」。大S生前廣告、代言不少，傳出離世後留有高達上億的龐大遺產，主要包括台北市精華區房產（市值約4.6億）及海外資產，這些年都交由S媽打理，遺產動向一度成為外界關注焦點。