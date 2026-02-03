女星大S去年2月2日離世，讓親友們深受打擊，如今一年過去昨（2）日徐家人與演藝圈好友一同現身金寶山，參加大S紀念雕像的揭幕儀式，包括「七仙女」吳佩慈、阿雅、范曉萱、范瑋琪等好友都出席，這也是大S離世後，徐家人首次一起在鏡頭前公開露面。追思會上笑淚交織，S媽一句「寶貝！你重生了」更是讓眾人聽了鼻酸；此外，大S的紀念雕像由老公具俊曄親自設計，以「熙媛的永恆軌道」作為設計理念，讓思念持續運行，並心碎告白：「真的好想妳。」
大S生前有著俠女的性格，在圈內有著好人緣的她，昨日除了七仙女外，羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、言承旭、仔仔周渝民、邱瓈寬、super junior始源都來到現場致意，其中最讓人感動的是，具俊曄昔日戰友 姜元來也坐輪椅現身，相當有情有義。
具俊曄打造「熙媛的永恆軌道」催淚告白：真的好想妳
在揭幕儀式中，由S媽與小S、具俊曄一同將粉色塑膠布掀開，大Ｓ雕像以不鏽鋼與黃銅鑄造完成，她雙手抱胸、緊閉雙眼，頭戴蝴蝶結髮飾，並身穿飄逸長裙，看起來相當幸福且自在。具俊曄提到，自從大S離世後，就一直在想，該如何讓她一直留在大家身邊，所以決定立個雕像。想起大S生前曾說，自己是從外星來的外星人，因此具俊曄想替她打造一個專屬的銀河系，並命名為「熙媛的永恆軌道」，代表著在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉。
這場追思會笑淚交織，小S重拾笑容並打破哀戚的氣氛，她與七仙女姐妹們在台上回憶起大S生前的點點滴滴，並唱起歌曲〈姐妹們的聚會〉，唱到最後小S難掩激動情緒，聲音顫抖，更喊道：「珊（大S乳名），我想你了。」而阿雅與范曉萱等姐妹談到大S時，也忍不住紅了眼眶，大家都十分懷念大S。
痛失愛女大S S媽慟喊：寶貝，你重生了
痛失愛女的S媽，在大S剛離世時天天以淚洗面，並求助身心科，在家人的陪伴下漸漸走出傷痛。看見雕像的那刻，S媽伸手擁抱著，低頭、捂臉看似在哭泣，一旁的女婿具俊曄則輕拍她的背，給予安慰，畫面催淚。S媽對著雕像大喊：「寶貝，你重生了，我愛妳，我永遠在後面支持妳，妳也支持我。」
最讓人心疼的是大S的老公具俊曄，失去愛妻的他，不僅整個人暴瘦，臉色看起來也有些憔悴，這些日子以來，他幾乎天天都到墓園陪著大S，在揭幕儀式中，他用韓文感性向大S喊話：「我真的好想你。」短短幾個字讓人聽了心碎不已。
大S、具俊曄天人永隔 紀念碑藏愛情密碼
而2/8就是大S與具俊曄的結婚週年紀念日，如今夫妻倆天人永隔，紀念碑上也寫著「她所凝視的南方 208 度，連結著臺北、家人與愛的所在；同時也標記了 2 月 8 日，一個使愛情完成並延伸至永恆的日子」，真摯感情讓人看了鼻酸。
昨日天空下起大雨，小S在致詞時表示「謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了」，而家屬們也相當貼心，特別設置帳篷區讓媒體們能夠躲雨，結束後小S也向媒體們90度鞠躬，直呼：「辛苦你們了，謝謝。」並在老公許雅鈞的陪同下離開。
