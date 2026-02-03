我是廣告 請繼續往下閱讀

星巴克：尾牙買一送一再折70元！今全台門市、外送咖啡優惠

全台門市星巴克買一送一有星冰樂！

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦大杯半價咖啡優惠價格：草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元、美式咖啡57.5元、那堤70元、香草風味星冰樂62.5元、奶香烤舒芙蕾風味那堤92.5元、維也納風香醇那堤92.5元。

買一送一foodpanda外送咖啡優惠再折70元！

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克買法！

不用出門排隊也能爽喝「星巴克店內價買一送一再省70元」超划算。

CoCo都可：全台門市「買一送一」週二咖啡日優惠！