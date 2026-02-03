根據星巴克官網，2月3日尾牙拿年終抽獎金、爽喝「星巴克買一送一」尾牙同樂好友分享日！星巴克表示，全台門市大杯以上買一送一；foodpanda外送買一送一、輸入「週二星享日」優惠碼再折70元，本文推薦半價咖啡優惠一次整理。手搖飲料CoCo都可表示，生椰職人拿鐵、職人美式、果咖美式「買一送一」週二咖啡日優惠。
星巴克：尾牙買一送一再折70元！今全台門市、外送咖啡優惠
就是今天！2月3日尾牙不只拿年終、抽獎金，全台門市、外送平台都爽喝「星巴克買一送一」咖啡優惠。
◾️全台門市星巴克買一送一有星冰樂！尾牙同樂好友分享日，2月3日（二）活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦大杯半價咖啡優惠價格：草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元、美式咖啡57.5元、那堤70元、香草風味星冰樂62.5元、奶香烤舒芙蕾風味那堤92.5元、維也納風香醇那堤92.5元。
◾️買一送一foodpanda外送咖啡優惠再折70元！星巴克表示，今foodpanda周二指定品項好友分享日，2月3日（二）活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱那堤、冰／熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
幫大家算好平均一杯「特大杯那堤」77.5元（2杯優惠價155元／原價310元）、「特大杯美式咖啡」65元（2杯優惠價130元／原價260元）。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，不用出門排隊也能爽喝「星巴克店內價買一送一再省70元」超划算。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊），如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止。
CoCo都可：全台門市「買一送一」週二咖啡日優惠！
手搖飲料CoCo都可表示，每週二咖啡日，臨櫃 / 都可訂都喝得到「生椰職人拿鐵、職人美式、果咖美式」同價位買一送一優惠！
活動品項包括生椰職人拿鐵14oz（街邊）原價70元、粉角生椰拿鐵14oz（街邊）原價80元、職人美式14oz（街邊）原價45元、西西里手搗檸檬美式／紅柚香檸美式 L（街邊）原價75元、台灣柳丁美式L（街邊）原價85元。
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。
資料來源：星巴克、foodpanda、CoCo都可
我是廣告 請繼續往下閱讀
就是今天！2月3日尾牙不只拿年終、抽獎金，全台門市、外送平台都爽喝「星巴克買一送一」咖啡優惠。
◾️全台門市星巴克買一送一有星冰樂！尾牙同樂好友分享日，2月3日（二）活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦大杯半價咖啡優惠價格：草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元、美式咖啡57.5元、那堤70元、香草風味星冰樂62.5元、奶香烤舒芙蕾風味那堤92.5元、維也納風香醇那堤92.5元。
◾️買一送一foodpanda外送咖啡優惠再折70元！星巴克表示，今foodpanda周二指定品項好友分享日，2月3日（二）活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱那堤、冰／熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
幫大家算好平均一杯「特大杯那堤」77.5元（2杯優惠價155元／原價310元）、「特大杯美式咖啡」65元（2杯優惠價130元／原價260元）。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，不用出門排隊也能爽喝「星巴克店內價買一送一再省70元」超划算。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊），如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止。
CoCo都可：全台門市「買一送一」週二咖啡日優惠！
手搖飲料CoCo都可表示，每週二咖啡日，臨櫃 / 都可訂都喝得到「生椰職人拿鐵、職人美式、果咖美式」同價位買一送一優惠！
活動品項包括生椰職人拿鐵14oz（街邊）原價70元、粉角生椰拿鐵14oz（街邊）原價80元、職人美式14oz（街邊）原價45元、西西里手搗檸檬美式／紅柚香檸美式 L（街邊）原價75元、台灣柳丁美式L（街邊）原價85元。
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。
資料來源：星巴克、foodpanda、CoCo都可