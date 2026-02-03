我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人二年級生射手柯奈特，本季徹底跌出輪替，場均僅4.8 分、1.5籃板，極有可能連續2年被湖人當作交易籌碼送走。（圖／美聯社／達志影像）

NBA交易截止日即將於2月5日到來，洛杉磯湖人昨天以100：112敗給紐約尼克後，已經跌出西區前6席位，球隊重整陣容在即，根據《The Stein Line》記者費契爾（Jake Fischer）報導，湖人正式展現出願意將八村壘納入交易考量的態度，過去他們從未真正把這位日籍前鋒放進交易包裹，此外，二年級生射手柯奈特（Dalton Knecht）恐也被當作薪資包送走。湖人圍繞唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）建隊方向依舊明確，過去1個月內，總被球迷戲稱為「洛杉磯有意隊」的湖人，涉及多筆交易傳言，包含對勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）展現興趣，但最終都沒有出手。倒是傳言傳得最火熱的前國王防守後衛艾利斯（Keon Ellis），最終於美國時間1月31日被送往騎士，也並未選擇與湖人進行三方交易，另外一位球風部分滿足湖人需求的亨特（De’Andre Hunter）也牽涉其中，湖人一次落得兩頭空。《The Stein Line》記者費契爾在報導中指出，湖人已經展現出願意將前鋒八村壘納入交易的態度，他本季場均12.1分、3.5籃板，三分命中率高達 43.3%，本季合約1820萬美元為最後1年。作為一名具備7年NBA資歷的球員，他穩定的得分能力與外線投射，讓他成為爭冠球隊心儀的補強人選。至於二年級生射手柯奈特，處境相對尷尬，他本季徹底跌出輪替，場均僅4.8 分、1.5籃板，尤其考量到去年他就曾被湖人當作交易籌碼，後續因威廉斯（Mark Williams）體檢未過才重返球隊，今年他也有可能再度被送走。隨著交易截止日剩下最後2天，湖人仍有極高可能進行操作，制服組無意交易受傷的里夫斯（Austin Reaves），因而註定只能小修小補。在此前提下，據傳八村壘與柯奈特就是最可能被送出的球員，昨日也有消息傳出他們打算跟獨行俠交易27歲中鋒加福德（Daniel Gafford），期望與唐西奇聯手重現2024年打進總冠軍賽的無敵組合。