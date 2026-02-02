我是廣告 請繼續往下閱讀

▲公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）傳出求去，勇士全力追逐這位聯盟當代一代巨星，據傳不惜搬出一切資產搶人。（圖／美聯社／達志影像）

NBA交易截止日將於2月5日到期，金州勇士仍未成功交易送走庫明加（Jonathan Kuminga），原本與對庫明加最有興趣的沙加緬度國王，談判也陷入僵局。根據《KalshiSports》記者西德里（Evan Sidery）報導，庫明加開季還以先發出賽，後續又徹底跌出輪換，本季至今僅出賽20場，場均12.1分、5.9籃板與2.5助攻，投籃命中率45.4%，整體表現仍在水準以上，原本傳出國王對這位仍有高度潛力的球員很有興趣，但由於勇士要價過高，國王已經收回原本籌碼，並將艾利斯送往騎士換取未來資產。庫明加如今處境尷尬，在勇士沒有上場機會，但制服組又不願意輕易賣出，且勇士目前焦點都放在字母哥交易案上，NBA記者西德里就報導，勇士如今將庫明加加入到招募字母哥計畫的一環，其薪資也成為吸引公鹿達成交易的誘因。庫明加和勇士去年夏天經歷一段緊張期，但他們最終同意建立一筆有利於交易的合約，庫明加本季年薪2250萬美元（約合新台幣7.1億），下季持有他的球隊，則擁有2430萬美元（約合新台幣7.6億）選擇權，至於字母哥方面，包含本季尚有3年合約，本季年薪高達5412萬美元，明年5845萬美元，最後1年則為6278萬的球員選擇權。由於兩位球員之間年薪接近一倍，勇士若想達成交易，除了放進更多選秀籤以外，雙方可能都得放進更多球員來平衡交易，ESPN昨日消息則稱，勇士、公鹿談判若持續沒有結果，最終可能演變成三方交易。西德里昨日也曾報導透露，勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）願意送出包含庫明加、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在內的所有年輕球員，外加未來7年的首輪選秀權（包含4枚首輪籤與3枚選秀互換權），來換取字母哥，這份報價被認為是目前公鹿在截止日前能收到「最具吸引力」的方案。