NBA交易截止日將於2月5日到期，金州勇士仍未成功交易送走庫明加（Jonathan Kuminga），原本與對庫明加最有興趣的沙加緬度國王，談判也陷入僵局。根據《KalshiSports》記者西德里（Evan Sidery）報導，庫明加已經確定不可能在交易截止日前轉戰國王，原因是勇士唯一想要的人選艾利斯（Keon Ellis），已被送往騎士，雙方溝通已經中斷，勇士如今考慮將庫明加作為與公鹿談判「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易籌碼，這位23歲潛力前鋒最終恐遭賤賣，成為薪資包被出清。
庫明加行情跌落谷底 國王也不要了
庫明加開季還以先發出賽，後續又徹底跌出輪換，本季至今僅出賽20場，場均12.1分、5.9籃板與2.5助攻，投籃命中率45.4%，整體表現仍在水準以上，原本傳出國王對這位仍有高度潛力的球員很有興趣，但由於勇士要價過高，國王已經收回原本籌碼，並將艾利斯送往騎士換取未來資產。
庫明加如今處境尷尬，在勇士沒有上場機會，但制服組又不願意輕易賣出，且勇士目前焦點都放在字母哥交易案上，NBA記者西德里就報導，勇士如今將庫明加加入到招募字母哥計畫的一環，其薪資也成為吸引公鹿達成交易的誘因。
庫明加合約仍有優勢 恐成為字母哥交易薪資包
庫明加和勇士去年夏天經歷一段緊張期，但他們最終同意建立一筆有利於交易的合約，庫明加本季年薪2250萬美元（約合新台幣7.1億），下季持有他的球隊，則擁有2430萬美元（約合新台幣7.6億）選擇權，至於字母哥方面，包含本季尚有3年合約，本季年薪高達5412萬美元，明年5845萬美元，最後1年則為6278萬的球員選擇權。
由於兩位球員之間年薪接近一倍，勇士若想達成交易，除了放進更多選秀籤以外，雙方可能都得放進更多球員來平衡交易，ESPN昨日消息則稱，勇士、公鹿談判若持續沒有結果，最終可能演變成三方交易。
勇士傳梭哈換字母哥 庫明加、波傑姆斯基一次送走
西德里昨日也曾報導透露，勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）願意送出包含庫明加、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在內的所有年輕球員，外加未來7年的首輪選秀權（包含4枚首輪籤與3枚選秀互換權），來換取字母哥，這份報價被認為是目前公鹿在截止日前能收到「最具吸引力」的方案。
我是廣告 請繼續往下閱讀
庫明加開季還以先發出賽，後續又徹底跌出輪換，本季至今僅出賽20場，場均12.1分、5.9籃板與2.5助攻，投籃命中率45.4%，整體表現仍在水準以上，原本傳出國王對這位仍有高度潛力的球員很有興趣，但由於勇士要價過高，國王已經收回原本籌碼，並將艾利斯送往騎士換取未來資產。
庫明加如今處境尷尬，在勇士沒有上場機會，但制服組又不願意輕易賣出，且勇士目前焦點都放在字母哥交易案上，NBA記者西德里就報導，勇士如今將庫明加加入到招募字母哥計畫的一環，其薪資也成為吸引公鹿達成交易的誘因。
庫明加合約仍有優勢 恐成為字母哥交易薪資包
庫明加和勇士去年夏天經歷一段緊張期，但他們最終同意建立一筆有利於交易的合約，庫明加本季年薪2250萬美元（約合新台幣7.1億），下季持有他的球隊，則擁有2430萬美元（約合新台幣7.6億）選擇權，至於字母哥方面，包含本季尚有3年合約，本季年薪高達5412萬美元，明年5845萬美元，最後1年則為6278萬的球員選擇權。
由於兩位球員之間年薪接近一倍，勇士若想達成交易，除了放進更多選秀籤以外，雙方可能都得放進更多球員來平衡交易，ESPN昨日消息則稱，勇士、公鹿談判若持續沒有結果，最終可能演變成三方交易。
勇士傳梭哈換字母哥 庫明加、波傑姆斯基一次送走
西德里昨日也曾報導透露，勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）願意送出包含庫明加、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在內的所有年輕球員，外加未來7年的首輪選秀權（包含4枚首輪籤與3枚選秀互換權），來換取字母哥，這份報價被認為是目前公鹿在截止日前能收到「最具吸引力」的方案。