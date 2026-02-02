我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA今（2）日公布東西區明星賽替補陣容，丹佛金塊當家後衛莫瑞（Jamal Murray）進入第10年職業生涯、5季得分至少20分，終於首度入選明星賽，本季他曾因於全國轉播比賽中無傷病情況下輪休，引發球迷熱議，讓美國媒體出面認證他「不是明星球員」，因而沒有違規狀況，但本屆明星賽後，莫瑞未來都無法再無故缺席全國轉播比賽。莫瑞2016年選秀首輪第7順位加入金塊，第2年起就扛起球隊先發控衛重任，2020-21年球季生涯首度將得分衝至21.2分，隔年歷經大傷整季報銷，回歸後表現依舊搶眼，近4季都以超過45%投籃命中率，場均至少攻下20分。莫瑞個人數據出色、金塊也是近年冠軍級強隊，但由於西區後場競爭太過激烈，加上球隊每年都有約基奇（Nikola Jokic）入選，莫瑞幾乎年年成為明星賽遺珠。然本季在約基奇難得受傷大量缺賽下，莫瑞隻手扛起球隊勝負，不僅使用率創新高，場均數據也暴漲至25.8分、4.3籃板與7.4助攻，最終如願在生涯第10年被選進明星賽。今年1月6日，金塊於客場面對七六人比賽，該戰為被選為全國轉播的焦點戰，按規定兩隊主力（曾入選明星賽、或是曾入選年度最佳陣容）球員，禁止於無傷痛情況下缺賽，但莫瑞該場並未登錄上場，才讓不少人發現，原來他生涯從未入選過明星賽，《丹佛郵報》還特別撰文報導，認證莫瑞不是明星球員，所以金塊實際上沒有違規狀況。