隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（台北時間2月6日凌晨4點）進入最後倒數，金州勇士（Warriors）追求「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的行動已達到願意完全「All In」的境界。根據《ClutchPoints》資深記者Brett Siegel爆料，聯盟內部人士認為勇士可考慮一項史詩級的「暗黑操作」，核心計畫是將明星大前鋒「嘴綠」格林（Draymond Green）交易，並讓他休賽季再跳出合約回歸。
勇士「暗黑操作」曝光 嘴綠先走後回？
一位曾與勇士（Warriors）談判過的聯盟高管透露了一個大膽設想：格林（Green）本人可能同意被加入交易，作為換取阿德托昆博（Antetokounmpo）的薪資配平籌碼。
「沒有吉米（巴特勒），勇士就算現在簽下字母哥也進不了NBA總決賽，」這位高層告訴《ClutchPoints》，「如果你能利用格林換來更多籌碼，就能完成一筆重磅交易，讓其他想要字母哥的球隊手忙腳亂地尋找解決辦法。我毫不懷疑，現在肯定有人願意立刻用一個首輪選秀權來換格林，好讓勇士衝擊總冠軍。我百分之百相信，如果能換來格林在接下來的三四個月裡衝擊總冠軍，肯定會有球隊願意幫助勇士隊得到字母哥。」
此操作的邏輯是：格林（Green）手握2026-27賽季價值2760萬美元的球員選項。他可以先在截止日前被送往密爾瓦基公鹿（Bucks），隨後在2026年夏天選擇跳出合約成為自由球員（UFA），並以老將底薪重返勇士。
由於這是在新的球員年度且以完全自由球員身份簽約，這項「短暫離隊再回歸」的操作在勞資協議（CBA）中是合法的。若計畫成功，下賽季勇士將組成柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、阿德托昆博與格林的「究極四巨頭」。
不過Siegel強調，這只是聯盟工作人員向《ClutchPoints》透露的訊息，並非勇士、格林和公鹿之間正在積極討論的事情。但他也暗示，如果此操作意味著得到字母哥，勇士似乎也不是不可能讓這一切發生。
勇士換字母哥豪華包裹 所有選秀權全上桌
報導指出，勇士老闆喬拉可布（Joe Lacob）對引進字母哥有著極深的執念。為了在柯瑞（Curry）職業生涯末年再衝一冠，勇士的報價包裹中包括：格林（Draymond Green）作為主要薪資對等籌碼；另外勇士目前所有可交易的未來首輪選秀權與互換權已全部擺上談判桌；還有年輕球員，如庫明加（Jonathan Kuminga）與波杰姆斯基（Brandin Podziemski）極大機率也被納入討論。
ESPN知名記者Shams Charania指出，勇士的報價是以「選秀權資產」為中心，這與灰狼（灰狼）以球員為中心的報價形成對比。
公鹿興趣濃厚！最後24小時定生死
目前公鹿總經理喬恩霍斯特（Jon Horst）尚未拒絕勇士的提案。消息人士透露，公鹿管理層對勇士提供的未來首輪籤資產「興趣濃厚」，並正仔細權衡是否要在現在就套現字母哥，還是等到休賽季。
由於去年此時發生了唐西奇（Luka Doncic）加盟湖人的重磅交易，聯盟各隊高層都在觀察公鹿是否會再次改變NBA版圖。目前公鹿預計將在交易截止日前的「最後24小時」作出最終決定。
過去曾有說法指出，涉及格林的交易必須經過他本人、柯瑞與總教練科爾的一致同意。而在本次談判中，以往堅決不賣格林（Green）的勇士立場出現了微妙變化。格林他是否會同意這樣的操作，也受到矚目。
消息來源：ClutchPoints
我是廣告 請繼續往下閱讀
一位曾與勇士（Warriors）談判過的聯盟高管透露了一個大膽設想：格林（Green）本人可能同意被加入交易，作為換取阿德托昆博（Antetokounmpo）的薪資配平籌碼。
「沒有吉米（巴特勒），勇士就算現在簽下字母哥也進不了NBA總決賽，」這位高層告訴《ClutchPoints》，「如果你能利用格林換來更多籌碼，就能完成一筆重磅交易，讓其他想要字母哥的球隊手忙腳亂地尋找解決辦法。我毫不懷疑，現在肯定有人願意立刻用一個首輪選秀權來換格林，好讓勇士衝擊總冠軍。我百分之百相信，如果能換來格林在接下來的三四個月裡衝擊總冠軍，肯定會有球隊願意幫助勇士隊得到字母哥。」
由於這是在新的球員年度且以完全自由球員身份簽約，這項「短暫離隊再回歸」的操作在勞資協議（CBA）中是合法的。若計畫成功，下賽季勇士將組成柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、阿德托昆博與格林的「究極四巨頭」。
不過Siegel強調，這只是聯盟工作人員向《ClutchPoints》透露的訊息，並非勇士、格林和公鹿之間正在積極討論的事情。但他也暗示，如果此操作意味著得到字母哥，勇士似乎也不是不可能讓這一切發生。
報導指出，勇士老闆喬拉可布（Joe Lacob）對引進字母哥有著極深的執念。為了在柯瑞（Curry）職業生涯末年再衝一冠，勇士的報價包裹中包括：格林（Draymond Green）作為主要薪資對等籌碼；另外勇士目前所有可交易的未來首輪選秀權與互換權已全部擺上談判桌；還有年輕球員，如庫明加（Jonathan Kuminga）與波杰姆斯基（Brandin Podziemski）極大機率也被納入討論。
ESPN知名記者Shams Charania指出，勇士的報價是以「選秀權資產」為中心，這與灰狼（灰狼）以球員為中心的報價形成對比。
公鹿興趣濃厚！最後24小時定生死
目前公鹿總經理喬恩霍斯特（Jon Horst）尚未拒絕勇士的提案。消息人士透露，公鹿管理層對勇士提供的未來首輪籤資產「興趣濃厚」，並正仔細權衡是否要在現在就套現字母哥，還是等到休賽季。
由於去年此時發生了唐西奇（Luka Doncic）加盟湖人的重磅交易，聯盟各隊高層都在觀察公鹿是否會再次改變NBA版圖。目前公鹿預計將在交易截止日前的「最後24小時」作出最終決定。
過去曾有說法指出，涉及格林的交易必須經過他本人、柯瑞與總教練科爾的一致同意。而在本次談判中，以往堅決不賣格林（Green）的勇士立場出現了微妙變化。格林他是否會同意這樣的操作，也受到矚目。