▲袁惟仁病逝享年57歲，消息震撼演藝圈。（翻攝自微博）

心跳一度恢復 姊姊一句話送別

親友輪流照護 日常細節全靠提醒

▲袁惟仁小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心制表）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，昨（2）日傳出在老家辭世享年57歲，消息曝光後震撼演藝圈也讓無數歌迷不勝唏噓，袁惟仁自2018年在上海意外跌倒、引發腦溢血後，人生軌跡急轉直下，歷經緊急搶救與長時間治療後雖保住性命，但也從此成為植物人。據悉，袁惟仁在病逝之前一度恢復呼吸心跳，但家人不忍他繼續受苦，親姊姊親自到他耳邊承諾會繼續照顧母親，才讓他嚥下最後一口氣安然離世。根據《ETtoday新聞雲》報導，2日清晨醫院通知家屬袁惟仁心臟停止，全家人緊急趕赴醫院後，他的心跳一度恢復，院方也請家屬暫時返家，不久後姊姊再度回到病床旁，輕聲對他說：「如果你要走，不要有牽絆，媽媽我會照顧。」短短一句話彷彿成為最後的告別，不久後袁惟仁在加護病房中安然離世，留下親友無盡思念。回顧病程，袁惟仁2018年送醫急救時，除腦溢血外，醫療團隊更發現其腦部另有腫瘤，病情一度相當危急，經歷多次手術與近2個月的密集治療後才終於穩定下來，隨後返回台東老家休養，當時外界曾傳出他恢復狀況不錯，也讓親友燃起希望，然而身體機能仍大不如前，行動與生活皆須仰賴他人照料，這段與病魔共處的日子，悄然延續了近8年。多年來，袁惟仁的生活起居主要由母親、姊姊與姊夫輪流照顧，照護過程繁瑣而細膩，2023年紀寶如與楊貴媚曾前往台東探視，透露袁惟仁長年臥床，日常包含餵水、餵食、拍背等環節，全需定時進行，楊貴媚也提到袁惟仁家中經常響起鬧鐘聲，並非生活節奏，而是為了提醒照護時間，顯示家屬長年投入心力，默默撐起他的生活。事實上，袁惟仁的健康狀況在今年初出現明顯變化，楊貴媚透露自己原本打算1月前往台東探望，卻從姊姊口中得知袁惟仁早在1月5日便已住進加護病房，她原以為狀況或許仍有轉圜空間，沒想到這一進醫院，竟成為最後階段，即便親友始終抱持希望，但袁惟仁病情仍快速惡化後病逝。這位曾寫下無數膾炙人口作品的音樂創作者，最終在親人陪伴下，靜靜走完人生旅程。