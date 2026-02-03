我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現年26歲的小賈倫傑克森（Jackson Jr.）是NBA史上罕見具備6呎11吋身高、三分外線投射實力，且擁有年度最佳防守球員（DPOY）等級防守威脅的球員。（圖／美聯社／達志影像）

雖然他在2026-27賽季將開始執行4年2.05億美元的頂薪續約

▲字母哥是當今聯盟最具統治力的內線球員，他能提供勇士最欠缺的禁區威脅與防守覆蓋率。（圖／美聯社／達志影像）

▲傑克森是現代3D長人的極致代表。他不僅具備年度最佳防守球員（DPOY）等級的護框能力。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士目前正全力追求「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），正如去年交易截止日前瘋狂追求「KD」杜蘭特（Kevin Durant）一樣。然而，若無法在2月5日交易截止日前成功迎來「字母哥」，勇士已準備好啟動交易備案。根據美國知名體育媒體《運動畫刊》最新交易模擬建議，由於灰熊可能即將進入全面重建，陣中核心球員皆被擺上貨架。這筆潛在的大型交易方案內容如下：勇士獲得： 小賈倫傑克森（Jaren Jackson Jr.）灰熊獲得： 庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）、2029年首輪選秀互換權、2031年首輪選秀互換權、2032年首輪選秀權。現年26歲的小賈倫傑克森（Jackson Jr.）是對勇士而言，。他在進攻端能拉開空間，與格林（Draymond Green）完美契合。在吉米·巴特勒（Jimmy Butler）下季傷癒復出前，他將穩坐球隊二號得分手位置。，會讓勇士薪資結構變得沉重，但能讓球隊組成史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Butler）、傑克森（Jackson Jr.）與格林（Green）的恐怖核心陣容。字母哥是當今聯盟最具統治力的內線球員，他能提供勇士最欠缺的禁區威脅與防守覆蓋率。想像柯瑞（Stephen Curry）的遠程外線引力，搭配阿德托昆博在禁區的一對一單打，將創造出史詩級的進攻體系。此外，他的到來將讓勇士瞬間重返爭冠第一梯隊。。公鹿索要的「全選秀權＋全潛力新秀」方案，。此外，揚尼斯（Giannis）的高薪與近期小腿傷勢帶來的健康風險，對於薪資空間極度沉重的勇士而言，是一場豪賭。而傑克森則是現代3D長人的極致代表。。他與格林組成的防線將具備無限換防的彈性，且年僅26歲，更符合勇士在柯瑞職業生涯後半段的長期佈局。他的，且時常陷入犯規麻煩。雖然身價高達2.05億美元，但，在進攻端依然需要柯瑞或巴特勒來帶動。隨著賈莫蘭特（Ja Morant）也傳出被擺上交易檯，灰熊的競爭時代已宣告結束。這筆交易能讓灰熊獲得多枚極具價值的遠期選秀權，特別是2031與2032年的選秀權，屆時勇士核心老去，選秀順位極可能處於高位。球員部分，灰熊能獲得充滿潛力的庫明加（Kuminga），以及合約性價比極高、現年23歲的穆迪（Moody）。穆迪（Moody）穩健的球風被預期能長期擔任灰熊的先發戰力，或是未來轉手換取更多資產的優質籌碼。