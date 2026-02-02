我是廣告 請繼續往下閱讀

當今籃壇最受矚目的新星、印第安納狂熱隊（Indiana Fever）狀元克拉克（Caitlin Clark），今（2）日受邀擔任NBC電視台客座分析師，現身紐約麥迪遜花園廣場參與湖人與尼克的大戰。節目中，印第安納溜馬傳奇球星米勒（Reggie Miller）給予克拉克極高評價，甚至自嘲在印城射手榜僅能排第三，兩人的逗趣互動引發球迷熱烈討論。在這場眾星雲集的轉播中，克拉克與米勒、安東尼（Carmelo Anthony）等傳奇巨星同台，台風穩健且毫不怯場。身為溜馬隊史最偉大射手，高齡60歲的米勒對這位「後輩」讚不絕口。米勒開玩笑表示：「首先，印第安納出了一位新射手。現在我只能排在印城射手榜的第三名，順序是克拉克、哈利伯頓（Tyrese Haliburton），接著才是我。」這番「自貶身價」的發言瞬間逗樂全場。面對前輩的讚美，克拉克展現極高的EQ，帶著燦爛笑容迅速回應：「關於這點，我得去問問哈利伯頓的意見，我覺得他應該不會同意（米勒排第三）！」克拉克與溜馬一哥哈利伯頓私交甚篤，兩人分別身為印城男女籃的領軍人物，經常現身球場為彼此加油，這份跨聯盟的情誼早已是當地佳話。雖然米勒公開稱讚克拉克與哈里伯頓，但廣大球迷顯然不買帳，紛紛在社群平台上為這位傳奇護航。球迷表示：「米勒太謙虛了，他毫無疑問是印城史上最強射手」、「雖然克拉克很厲害，但我還是選米勒」，更有網友稱讚米勒是「真男人」。米勒以精準的三分球投射與比賽關鍵時刻的得分能力聞名，擅長空手走位與無球跑動的打法。每逢比賽末段，他屢屢挺身而出的關鍵得分表現，讓球迷將其稱為「米勒時刻」（Miller Time）。整個球員生涯皆效力於印第安納溜馬隊，因此也贏得「溜馬先生」的美譽，並於2012年正式入選籃球名人堂。