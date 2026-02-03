我是廣告 請繼續往下閱讀

2/3土地公尾牙：先感恩，再求財

必唸！開啟財路的「4句真言」

實測超夯！「168發財金」製作法

同場加映：發財水與發財香灰

想要在2026年財源廣進嗎？除了參加公司的尾牙抽獎，國曆2月3日（土地公尾牙）更是自己幫自己「補財庫」的絕佳機會。易經專家與命理老師指出，拜對方法比拜得多更重要！本文揭秘土地公尾牙的進階招財術，教你用「4句話」與「168元」開啟一整年的好運財路。易經專家王老師強調，土地公尾牙這天，「感謝比祈求更重要」。許多人拜拜時急著許願，卻忘了回頭盤點這一年的收穫。正確的心態應該是先向土地公「結算」舊年度，說明這一年賺了哪些錢、工作是否順利、避開了哪些災禍，把感謝說清楚，接下來的祈求才容易獲得回應。想要加強財運能量，民俗專家建議在祭拜時誦念以下這段口訣：「感恩福德正神，乙巳謝恩開財路，丙午財庫入我門，乾元亨利貞。」這段話的設計有其深意：從「感恩」出發，感謝過去一年（乙巳年）的照顧，接著祈求新的一年（丙午年）財庫入門，最後以易經中的「乾元亨利貞」收尾，象徵天地正氣流轉、圓滿吉祥，能將感恩之心轉化為正向的招財能量。命理專家楊登嵙分享具體的「引財」儀式，適合在尾牙當天上午7點至下午5點之間進行：1、準備硬幣：準備2枚50元、6枚10元、8枚1元，總金額剛好是168元，象徵「一路發」與「二路發」。2、誠心祈求：將硬幣與供品擺好，向土地公報上姓名、生日、地址，並具體說出願望（如：業績達成多少、投資獲利等）。3、擲筊確認：願望說完後擲筊，若出現「聖筊」（一正一反），代表土地公應允。4、過香爐：將這168元硬幣裝入紅包袋，在土地公爐上順時針轉3圈，完成啟動儀式。5、擺放位置：這包「發財金」可以放在家中或公司的財位（2026年財帛星在東方）、保險箱內、生財工具上，或隨身攜帶在錢包裡，有助於提升整年的財氣。除了硬幣，還可以準備空寶特瓶盛裝廟裡的水（發財水），以及用紅包袋裝少許香灰（發財香灰）。發財水可放在財位；發財香灰則可撒在家中客廳的L型角落（藏風聚氣處）或放入家中的神明爐內，讓財氣滲透到居家環境中。今年2月3日，別忘了帶上麻糬與花生，試試看這套專家推薦的補財庫秘技，讓土地公助你一臂之力，財運旺整年！