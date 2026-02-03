中央氣象署預報員賴欣國表示，大陸冷氣團將今（3）日白天減弱，一直到周五白天（2月6日），全台天氣轉為穩定，氣溫回升；不過周五晚上至周末（2月7日至2月8日），將會有新一波強烈大陸冷氣團襲台，中部以北早晚可能出現10度以下氣溫，周末安排外出要特別留意。
今天天氣：大陸冷氣團減弱 各地白天回溫
2月3日今天天氣，氣象署指出，清晨大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭13、14度，南部、花東15至17度，白天大陸冷氣團減弱，北部、宜花高溫17至21度，中部、台東22、23度，南部22至26度；宜蘭、花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島、大台北山區有零星短暫雨。
今天空氣品質
普通：竹苗、中部、宜蘭、花東
橘色提醒：北部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，清晨大陸冷氣團影響，白天起大陸冷氣團減弱，環境風場為東北風至東北東風，東北風挾帶境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間達橘色提醒等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：全台回暖放晴 中南部日夜溫差大
2月4日明天的天氣，氣象署說明，周三（2月4日）開始氣溫更加溫暖，白天在北台灣可以來到22至24度，中南部、東半部則有24至26度，夜晚清晨全台各地低溫16至18度，類似的氣溫環境會一直延續到周五白天，周五晚上開始冷空氣南下，預估強度會達到「強烈大陸冷氣團」等級。
一周天氣：上班日雨勢趨緩 周末鋒面雨彈又來亂
氣象署提醒，下波冷氣團最冷的時段落在「周六晚上至周日清晨」以及「周日晚上至下周一清晨」，預估中部以北只有12至14度，空曠地區受輻射冷卻影響，可能會出現10度以下氣溫，南部、花東低溫則是14至16度；周五至周日，北部白天只有13至15度，中部16至18度，南部22度。
周五晚上冷氣團、鋒面抵達後，台灣環境「先濕後乾」，特別是周五晚上至周六整天，北部、東半部降雨時間長，不定時會有雨勢，中南部雲量也會增加，周日降雨才會趨緩，轉為乾冷的型態。下周一白天冷氣團減弱，各地才會再回溫，天氣更加穩定。
資料來源：中央氣象署、環境部
