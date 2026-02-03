我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣人買車還是「國產車最大宗」！SUV市場比例衝破6成

其中高CP值、平價的國產車銷售市佔率更是突破50%

光是一般品牌的SUV車型就佔比39%之多，再加上豪華品牌都包含進去，超過60%，顯見SUV車型在台灣市場的重要性。

▲2025年汽車市場拉尾盤狂升，全年度國產車比例依舊佔市場比例達到50%以上，又以SUV車型為銷售主力，總市場佔比60%以上。（圖/記者張嘉哲攝）

2025最強國產車排行榜出爐！Toyota超猛「前三名直接包下」

冠軍是由「Toyota Corolla Cross」所拿下，年度銷量高達4萬4813輛

▲Toyota的「Corolla Cross」一年度賣破4萬4000輛，成為2025年最強國產車，已經連續四年登上冠軍寶座。（圖/Toyota官網）

Toyota三巨頭依舊稱霸國產車市場！不開Toyota車主都選Honda

像是Corolla Cross最低起價80.9萬、Yaris Cross最低起價只要69.5萬起、Corolla Altis最低起價73.5萬起

▲Toyota經典的鴨鴨神車「Yaris Cross」榮登年度熱銷第二名的國產車，便宜又大碗，最低起價不用70萬元。（圖/Toyota官網）

那不開Toyota的車主會怎麼選？答案就是Honda的經典休旅車款「HR-V」跟「CR-V」啦！

目前最低起價汽油款79.9萬元，油電款89.9萬元起；CR-V則是105萬起。

▲Honda「HR-V」在去年小改款上市之後銷量節節攀升，不開Toyota的車主首選，拿下年度國產車銷量第四名。（圖/Honda官網）