2025年國產車銷售總結出爐！台灣汽車市場去年受到美國關稅影響，尤其進口車輛銷售量衝擊重大，然而國產車因為便宜CP值高，仍舊有許多車主選購。根據最新資料出爐，2025年最強國產車前三名已經出爐，且三輛都來自同個品牌Toyota，分別為「Corolla Cross」、「Yaris Cross」以及「Corolla Altis」，而國產車不開Toyota的車主，首選則是「Honda HR-V」以及「CR-V」兩台車。
台灣人買車還是「國產車最大宗」！SUV市場比例衝破6成
根據《U-Car》報導，2025年雖然出現美國關稅政策攪局，讓台灣汽車市場陷入觀望情緒，不過車廠祭出眾多優惠、還有政府年末貨物稅新制延長，讓越接近年底，汽車市場的買氣就越來越回溫，其中高CP值、平價的國產車銷售市佔率更是突破50%，在汽車市場上非常是非常重要的主力。
另外，SUV（運動型多功能車）一直都是台灣汽車市場的最大宗，近幾年房車的佔比逐漸下滑，連超跑品牌都在搶攻SUV市場，根據2025年最新統計數據，包括傳統燃油動力、純電款，光是一般品牌的SUV車型就佔比39%之多，再加上豪華品牌都包含進去，超過60%，顯見SUV車型在台灣市場的重要性。
2025最強國產車排行榜出爐！Toyota超猛「前三名直接包下」
那麼國產車熱銷的車款到底是哪台車呢？冠軍是由「Toyota Corolla Cross」所拿下，年度銷量高達4萬4813輛，一支獨秀完全沒有任何對手，同時Corolla Cross也是連續四年站上榜首的位置；亞軍則是「Toyota Yaris Cross」，年度銷量繳出1萬5537輛的成績；季軍則是「Toyota Altis Cross」，年度賣出9862台，雖然國內休旅市場日益壯大，不過Altis依舊憑藉高CP值好開的特色，站穩國產房車中最強角色。
至於第四名至第十名依序分別為「Honda HR-V（9249台）」、「Honda CR-V（9110台）」、「Hyundai Tucson L（4547台）」、「Ford Kuga（4536台）」、「Nissan Kicks（4317台）」、「Honda Fit（4188台）」以及「Toyota Vios（4174台）」。
Toyota三巨頭依舊稱霸國產車市場！不開Toyota車主都選Honda
然而Toyota這三巨頭之所以賣得這麼好，不外乎就是「便宜又大碗」，像是Corolla Cross最低起價80.9萬、Yaris Cross最低起價只要69.5萬起、Corolla Altis最低起價73.5萬起，三台車落在70萬至80萬之間就可以入手，對於小資族想買車通勤代步來說，絕對是最好的選擇。
那不開Toyota的車主會怎麼選？答案就是Honda的經典休旅車款「HR-V」跟「CR-V」啦！兩台車款都在2025年賣破9000輛的成績，相當不錯，其中去年6月中旬發表第三代小改款的HR-V銷量節節攀升，在2025年拿到年度銷量第四名，取代本田老大哥CR-V原本在2024年的排名，目前最低起價汽油款79.9萬元，油電款89.9萬元起；CR-V則是105萬起。只能說，如果今年你也有購入國產車計畫，熱銷排行榜上的車，絕對是你可以參考的指標囉！
資料來源：《U-Car》、Toyota官網、Honda官網
