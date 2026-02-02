我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S紀念雕像今下午正式揭幕，老公具俊曄和S媽燒早前往會場。具俊曄不僅暴瘦、神情也相當哀戚，挽著S媽的手，畫面讓人鼻酸。（圖／記者吳翊緁攝影）

具俊曄不捨大S！每天以淚洗面

▲具俊曄寫信給大S，每天都很想她、每天都在哭。（圖／具俊曄IG）

大S（徐熙媛）去年因病過世，逝世今天滿一年，丈夫具俊曄為亡妻打造紀念雕像，今（2）日在金寶山揭幕；稍早，具俊曄也公開一封寫給愛妻的信，直接以「我永遠的愛，我的一切，致熙媛」開頭，坦言自己到現在仍陷在失去她的悲痛情緒，甚至描述清晨坐在空蕩房間床邊一角發呆，「直到現在還分不清是現實還是夢……一邊希望這一切只是夢，胸口卻越來越悶，很痛」，字句透露他仍無法從悲傷裡抽離。具俊曄在信中以習慣的口吻呼喚「熙媛呀」，先是關心她在天上過得好不好，接著道出心裡的擔憂：「會不會冷……會不會熱……歐巴一直都很擔心……」尤其清晨常會分不清是現實還是夢，讓人提到鼻酸。文中也提到他仍維持著「照顧她」的習慣，只是照顧的對象變成回憶與路途，「勉強撐起沉重的身體，想著今天要做什麼料理？想著要做什麼妳才會喜歡？」甚至提著食物開車前往金寶山的路上，對大S的思念不斷湧上，眼淚怎麼也止不住。具俊曄不斷道歉對不起，「讓妳看到歐巴這麼脆弱的樣子……但這是我撫平對妳思念的最後方法，希望妳能理解。」信末，具俊曄再度呼喚徐熙媛，並許下「下次再見面」的承諾：「我們的會熙媛啊……熙媛啊……下次再見面的時候，永遠……永遠在一起吧。」我永遠的愛，我的一切，致熙媛。熙媛呀，那裡過得好嗎？會不會冷……會不會熱……歐巴一直都很擔心……清晨的時候，坐在空蕩蕩的房間、床邊一角發著呆，直到現在還分不清是現實還是夢……一邊希望這一切只是夢，胸口卻越來越悶，很痛。勉強撐起沉重的身體，想著今天要做什麼料理？想著要做什麼妳才會喜歡，提著食物開車前往金寶山的路上，對妳的思念不斷湧上來，眼淚怎麼也止不住……對不起，讓妳看到歐巴這麼脆弱的樣子……但這是我撫平對妳思念的最後方法，希望妳能理解。我們的熙媛啊……熙媛啊……下次再見面的時候，永遠……永遠在一起吧。好想妳，真的好想妳…想妳想到快死了妳永遠的光頭歐巴……俊俊……