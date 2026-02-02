我是廣告 請繼續往下閱讀

根據ESPN記者馬克馬洪（Tim MacMahon）報導，NBA洛杉磯湖人想在交易市場招募內線球員，由於唐西奇（Luka Doncic）擅長與靈活長人合作擋拆進攻，不少前場球員也對加盟湖人充滿興趣。《The Smoking Cuban》專欄作家米勒（Will Miller）就透露，湖人可能會在交易截止日前與達拉斯獨行俠再完成一次「噩夢級」交易，獨行俠送出27歲中鋒加福德（Daniel Gafford）給湖人，讓唐西奇與他曾經的「最佳搭檔」，重現2024年闖進總冠軍賽的無敵組合。儘管過去1個月間，多數消息提出湖人正在尋找側翼人選，但《The Smoking Cuban》認為，湖人與獨行俠，將在2月5日交易截止日前，繼去年震撼籃壇的唐西奇交易案後，再完成一次交易合作，這次他們會送出加福德給湖人。撰文者米勒就指出，加福德為知名經紀公司「Klutch Sports」客戶，該團隊與湖人高層關係密切，且詹姆斯仍在陣中，這使得交易更具可能性。加福德過往與唐西奇交情匪淺，不僅曾考慮加入斯洛維尼亞國家隊，與後者並肩作戰，他們的擋拆配合更是獨行俠在2024年打進NBA總冠軍賽的重要武器。若湖人成功引進加福德，他有望直接提升紫金大軍油漆區攻防的活動性與身材，並與唐西奇重現當年合作的風采。加福德本季為獨行俠出賽33場、先發23場，場均貢獻7.8分與6.3籃板，投籃命中率高達62.1%，他去年剛與獨行俠提前達成3年5438萬美元續約，未來仍有長達3年的控制期，且年薪約1800萬不貴，同樣符合湖人今年夏天以前，不打算承擔大約的風險。米勒最後也提到，尚不知道獨行俠是否會因為連續2年與湖人交易招致批評而退卻，這還需要制服組後續討論而定，但據傳湖人會提出相當具吸引力的包裹，來促成此筆交易。