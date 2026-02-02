我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S在雨中3度90度鞠躬感謝現場粉絲及媒體，讓不少人再度哽咽。（圖／記者王意馨攝）

小S三度90度鞠躬 哽咽向眾人道謝

▲具俊曄（左）和S媽（右）在大S揭幕儀式互相扶持，畫面讓人鼻酸。（圖／記者吳翊緁攝影）

9字喊話惹淚 S媽：寶貝妳重生了

▲大S紀念雕像揭幕，小S伸手觸摸後，轉過身早已淚流滿面。（圖／記者吳翊緁攝影）

為紀念已故藝人大S（徐熙媛），紀念雕像今（2）日下午正式舉行揭幕儀式，現場由丈夫具俊曄、S媽，以及妹妹小S（徐熙娣）一同上台，親手將覆蓋在雕像外的塑膠布揭開。雕像曝光瞬間，全場一片靜默，只見雕像中的女子雙手抱胸，頭上綁著蝴蝶結，身穿飄逸洋裝，神情輕盈自在，彷彿定格在最燦爛、最無拘無束的時刻，也讓不少人當場紅了眼眶。揭幕儀式結束後小S也在雨中哽咽跟現場所有人深深鞠躬3次，並表示：「辛苦你們了，謝謝。」讓現場不少人好不容易整理好的心情再度潰堤。揭幕儀式結束後，天空飄起細雨，小S站在雨中，轉身面對到場的粉絲與媒體，接連三次深深90度鞠躬，她聲音顫抖、眼眶泛紅，語帶哽咽地向大家表示感謝，直說：「辛苦你們了，謝謝。」短短一句話道盡她此刻難以言喻的情緒，也讓現場氣氛瞬間凝結，不少粉絲低頭拭淚，媒體快門聲也顯得格外克制。揭幕儀式後，在一旁的S媽則靜靜走向雕像，伸手輕撫雕像表面停留數秒，神情哀傷而溫柔早已淚流滿面，隨後她轉身緊緊抱住具俊曄，2人相互支撐的畫面，讓在場眾人看了心疼不已，這一刻即便所有人沒有任何言語交流，但家人之間無聲的陪伴與支撐，卻比任何話語都來得沉重。此外，S媽上台致詞時也努力整理情緒，仍忍不住對著雕像喊出：「寶貝妳重生了！我愛你。」短短9個字，卻道盡一位母親對女兒無止盡的思念與不捨，這句話一出現場再度響起壓抑的抽氣聲，不少人難掩情緒，低聲啜泣，對S媽而言這座雕像不僅僅只是紀念，更像是與女兒情感延續的寄託。從雕像造型到揭幕儀式的每一個細節，都能感受到大S一家人希望留下的，是大S最快樂、最自在的模樣，紀念雕像以她雙手抱胸的姿態、輕盈的洋裝與微笑神情，彷彿在告訴所有想念她的人，她已不再被病痛或煩憂束縛。這場在雨中完成的揭幕儀式，沒有喧嘩，只有深沉的愛與告別，也讓大S的身影以另一種形式，長久留在親人與粉絲心中。